В Липецке могут исчезнуть кальянные

Депутаты госдумы в третьем чтении приняли закон, который фактически приравнивает курение кальяна, электронных сигарет и вейпов к курению обычных сигарет.

На запрос «кальянные Липецка» поисковик сейчас выдает названия не менее полутора десятков заведений. Кроме того, кальяны предлагают во множестве кафе и ресторанов.



О том, что Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который приравнивает курение кальянов, электронных сигарет и вейпов к курению табачных изделий, в липецких кальянных, естественно, в курсе. Однако особой паники владельцы кальянных не испытают. Одни планируют перепрофилировать свои заведения в обычное кафе. Другие, в основном те, кто купил франшизу, ждут разъяснений от владельцев бренда.



Курение в общепите должны запретить через три месяца, после вступления закона в силу. Владельцы кальянных надеются, что за это время может что-то измениться. Например, в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЕД), появится новая графа.



— Если введут новый вид деятельности будем работать без еды и напитков, оставим только курение кальяна. Если такого не случится, будем включать смекалку и продавать пиццу, — рассказал директор одной из липецких кальянных.



В ресторанах уже предположили уменьшение чека, из-за того, что их клиенты лишатся возможности покурить кальян. Однако после пережитых коронавирусных ограничений, рестораторов это не так пугает.



Один из липецких рестораторов, оговорившись, что сам не курит, высказал пожелание ввести в России лицензию на курение в кафе и ресторанах, по аналогии с лицензией на алкоголь. Он объяснил это тем, что в помещениях дорогого общепита хорошая вентиляция и залы для курящих никак не мешали бы некурящим посетителям.



Сколько человек может потерять работу, в случае, если курение кальянов точно окажется под запретом, в Липецке еще не подсчитывали.



В России по разным оценкам сейчас от 2 до 2,5 тысяч кальянных, в которых трудятся около ста тысяч человек. Количество кальянных увеличилось после 2013 года, когда Госдума приняла закон о запрете курения в общественных местах.