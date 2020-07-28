Общество

сегодня, 16:34

В Липецке могут исчезнуть кальянные

11 1007
#кальян #курение
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В Липецке могут исчезнуть кальянные

Депутаты госдумы в третьем чтении приняли закон, который фактически приравнивает курение кальяна, электронных сигарет и вейпов к курению обычных сигарет.

На запрос «кальянные Липецка» поисковик сейчас выдает названия не менее полутора десятков заведений. Кроме того, кальяны предлагают во множестве кафе и ресторанов.

О том, что Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, который приравнивает курение кальянов, электронных сигарет и вейпов к курению табачных изделий, в липецких кальянных, естественно, в курсе. Однако особой паники владельцы кальянных не испытают. Одни планируют перепрофилировать свои заведения в обычное кафе. Другие, в основном те, кто купил франшизу, ждут разъяснений от владельцев бренда.

Курение в общепите должны запретить через три месяца, после вступления закона в силу. Владельцы кальянных надеются, что за это время может что-то измениться. Например, в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЕД), появится новая графа.

— Если введут новый вид деятельности будем работать без еды и напитков, оставим только курение кальяна. Если такого не случится, будем включать смекалку и продавать пиццу, — рассказал директор одной из липецких кальянных.

В ресторанах уже предположили уменьшение чека, из-за того, что их клиенты лишатся возможности покурить кальян. Однако после пережитых коронавирусных ограничений, рестораторов это не так пугает.

Один из липецких рестораторов, оговорившись, что сам не курит, высказал пожелание ввести в России лицензию на курение в кафе и ресторанах, по аналогии с лицензией на алкоголь. Он объяснил это тем, что в помещениях дорогого общепита хорошая вентиляция и залы для курящих никак не мешали бы некурящим посетителям.

Сколько человек может потерять работу, в случае, если курение кальянов точно окажется под запретом, в Липецке еще не подсчитывали.

В России по разным оценкам сейчас от 2 до 2,5 тысяч кальянных, в которых трудятся около ста тысяч человек. Количество кальянных увеличилось после 2013 года, когда Госдума приняла закон о запрете курения в общественных местах.
11 1007
#кальян #курение
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Комментарии (11)

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Сосед

17 минут назад
важняк, дома нужно кушать а не шляться по....
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Сергей 13

20 минут назад
Ваще пофиг.
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12

21 минуту назад
Особенно убрать напротив ПЕДа и 9й школы !!!... кто вааще им там разрешил торговать этой дрянью ... НАПРОТИВ ШКОЛЫ !!!
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Старожил

52 минуты назад
Поддерживаю
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потный таксер

53 минуты назад
важняк, в Русском аппетите ништяк еда,я там постоянно хаваю.
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Факт

56 минут назад
Ещё бы пивнухи нах все закрыли, было бы здорово!
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О!

сегодня, 16:50
Было бы неплохо, и пивнушки бы тоже!
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важняк

сегодня, 16:47
Пусть перепрофилируются в кафе домашней кухни.В Липецке поесть нормально нельзя.
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дед

сегодня, 16:45
Нашли о чем горевать.
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житель

сегодня, 16:45
Как же мы теперь без кальянных,даже не знаю!
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