В России
35 минут назад
Роспотребнадзор за полгода изъял с рынка 260 т санкционных товаров
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Роспотребнадзор в первом полугодии изъял из оборота 260 т запрещенной к ввозу продукции и товаров без маркировки. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.
Всего же за шесть лет санкций Роспотребнадзором было удалено около 1,3 тыс. т такой продукции, а более 2,9 тыс. т блокировано на границе. За это время нарушители эмбарго были оштрафованы почти на 1 млрд рублей.
Другой контрольный орган — Россельхознадзор — за январь-июнь 2020 года уничтожил 1,7 тыс. т запрещенной к ввозу растительной и животноводческой продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. За аналогичный период прошлого года было ликвидировано 4,4 тыс. т, что в 2,5 раза больше.
Продукция из санкционного перечня продолжает поступать на российские рынки, несмотря на усиление мер по недопущению ввоза запрещенных товаров. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что пока эмбарго не будет поддержано союзниками по ЕАЭС, поток запрещенных товаров на российские прилавки не иссякнет.
В середине мая вице-премьер-министр Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Россельхознадзору оперативно подготовить меры по исключению поставок в Россию «санкционки» из ЕАЭС.
Эмбарго на импорт продуктов из Евросоюза, США, Канады, Австралии и других стран было введено Россией в августе 2014 года. В список запрещенных к ввозу товаров попали несколько видов мяса, рыба, морепродукты, сыры, фрукты, овощи и ряд других пищевых товаров.
Всего же за шесть лет санкций Роспотребнадзором было удалено около 1,3 тыс. т такой продукции, а более 2,9 тыс. т блокировано на границе. За это время нарушители эмбарго были оштрафованы почти на 1 млрд рублей.
Другой контрольный орган — Россельхознадзор — за январь-июнь 2020 года уничтожил 1,7 тыс. т запрещенной к ввозу растительной и животноводческой продукции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. За аналогичный период прошлого года было ликвидировано 4,4 тыс. т, что в 2,5 раза больше.
Продукция из санкционного перечня продолжает поступать на российские рынки, несмотря на усиление мер по недопущению ввоза запрещенных товаров. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что пока эмбарго не будет поддержано союзниками по ЕАЭС, поток запрещенных товаров на российские прилавки не иссякнет.
В середине мая вице-премьер-министр Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Россельхознадзору оперативно подготовить меры по исключению поставок в Россию «санкционки» из ЕАЭС.
Эмбарго на импорт продуктов из Евросоюза, США, Канады, Австралии и других стран было введено Россией в августе 2014 года. В список запрещенных к ввозу товаров попали несколько видов мяса, рыба, морепродукты, сыры, фрукты, овощи и ряд других пищевых товаров.
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Ужас