Общество
41 минуту назад
920 жителей Липецкой области лечатся от COVID-19
Всего на территории региона области зарегистрировано 4 510 случаев новой коронавирусной инфекции.
За сутки от COVID-19 выздоровели девять человек. А с начала эпидемии — 3 569 человек. 21 житель региона умер. Сегодня на сайте официальной информации о коронавирусе в России появилась информация о 22-м погибшем, но ее опровергли.
920 человек находятся на лечении. Большинство из них, с лёгкой формой COVID-19, лечатся дома — 698 пациентов. В больницах в данный момент находятся 222 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 149 — с подозрением на выделение вируса.
— За последние сутки в регионе подтверждены 11 случаев инфицирования коронавирусом, — сообщили в областной администрации.
Большинство заболевших в Липецке — 6 человек. В Грязинском районе — 2, по одному в Елецком, Липецком и Тербунском районах.
920 человек находятся на лечении. Большинство из них, с лёгкой формой COVID-19, лечатся дома — 698 пациентов. В больницах в данный момент находятся 222 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 149 — с подозрением на выделение вируса.
— За последние сутки в регионе подтверждены 11 случаев инфицирования коронавирусом, — сообщили в областной администрации.
Большинство заболевших в Липецке — 6 человек. В Грязинском районе — 2, по одному в Елецком, Липецком и Тербунском районах.