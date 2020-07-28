Общество

36 минут назад

В «Елецком» сделали новую остановку транспорта

4 521
#остановка #транспорт
В «Елецком» сделали новую остановку транспорта

Через нее будут проходить автобусы семи маршрутов.

Новая остановка установлена в микрорайоне «Елецкий» возле дома №1 по улице Хренникова. Павильон поставили по просьбам местных жителей. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка, остановка сделана за счет средств частного предпринимателя.

Остановочный пункт будет включен в схемы маршрутов №7О, 17, 17А, 30, 325, 343, 347 для осуществления посадки и высадки пассажиров.
4 521
#остановка #транспорт

Комментарии (4)

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1

1 минуту назад
Это тот район где бомжы города живут ?
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перекресток семи ветров

8 минут назад
радость то какакя !
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ттт

13 минут назад
так может и департамент не нужен? будем сразу к предпринимателям обращаться как чего надо
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Злодей

26 минут назад
Когда же вы подавитесь чужими деньгами?
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