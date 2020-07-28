В «Елецком» сделали новую остановку транспорта

Через нее будут проходить автобусы семи маршрутов.

Новая остановка установлена в микрорайоне «Елецкий» возле дома №1 по улице Хренникова. Павильон поставили по просьбам местных жителей. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка, остановка сделана за счет средств частного предпринимателя.



Остановочный пункт будет включен в схемы маршрутов №7О, 17, 17А, 30, 325, 343, 347 для осуществления посадки и высадки пассажиров.