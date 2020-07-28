Коронавирус

сегодня, 11:21

Официальный сайт приплюсовал одного умершего от COVID-19 Липецкой области

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#коронавирус
Официальный сайт приплюсовал одного умершего от COVID-19 Липецкой области

По статистике областной администрации, в регионе 21 умерший от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня на сайте официальной информации о коронавирусе в России  стопкоронавирус.рф появились данные о 22 умерших от COVID-19 в Липецкой области. При этом, по данным регионального оперштаба, в Липецкой области от коронвирусной инфекции скончался 21 человек.

— Из Липецкой области данные о 22 умерших не передавались. По всей видимости, произошла ошибка оператора ИЦК, - пояснил GOROD48 расхождение в цифрах вице-губернатор Александр Ильин.

Напомним, подобная путаница со статистикой случилась ровно три месяца назад, 28 апреля. Тогда данные о количестве умерших от COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф и в областной администрации  разошлись на два человека. Выяснилось, что в статистику федерального сайта закралась ошибка, позже цифры совпали.


2 1151
#коронавирус

Комментарии (2)

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Ольга

11 минут назад
=, ))))))
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=

56 минут назад
что же теперь делать?
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