Коронавирус
сегодня, 11:21
Официальный сайт приплюсовал одного умершего от COVID-19 Липецкой области
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По статистике областной администрации, в регионе 21 умерший от новой коронавирусной инфекции.
Сегодня на сайте официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф появились данные о 22 умерших от COVID-19 в Липецкой области. При этом, по данным регионального оперштаба, в Липецкой области от коронвирусной инфекции скончался 21 человек.
— Из Липецкой области данные о 22 умерших не передавались. По всей видимости, произошла ошибка оператора ИЦК, - пояснил GOROD48 расхождение в цифрах вице-губернатор Александр Ильин.
Напомним, подобная путаница со статистикой случилась ровно три месяца назад, 28 апреля. Тогда данные о количестве умерших от COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф и в областной администрации разошлись на два человека. Выяснилось, что в статистику федерального сайта закралась ошибка, позже цифры совпали.
— Из Липецкой области данные о 22 умерших не передавались. По всей видимости, произошла ошибка оператора ИЦК, - пояснил GOROD48 расхождение в цифрах вице-губернатор Александр Ильин.
Напомним, подобная путаница со статистикой случилась ровно три месяца назад, 28 апреля. Тогда данные о количестве умерших от COVID-19 на сайте стопкоронавирус.рф и в областной администрации разошлись на два человека. Выяснилось, что в статистику федерального сайта закралась ошибка, позже цифры совпали.
2 1151
Ольга
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