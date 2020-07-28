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сегодня, 10:14

В Хлевном отгуляли выпускной

4 1193
#выпускной
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Праздник детям устроили родители, администрация района сосредоточилась на санитарной безопасности выпускного бала.

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27 июля в ресторанно-отельном комплексе села Введенка прошел выпускной бал для 11-классников лицея села Хлевное. Праздник для вчерашних школьников организовали их родители. 

- К нам обратились родители выпускников. Они сообщили, что хотят организовать праздник. Вне зависимости от того, будем ли мы им помогать или нет, они были настроены провести выпускной. Так что я принял рациональное решение: если мы не можем предотвратить, то можем проконтролировать, - рассказал GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов. - Нашим условием было проведение праздника вне школьных стен, не в помещении кафе, а на открытом воздухе. Надо было минимизировать риск заражения коронавирусом. Родители пошли нам на встречу.

На праздник пришли около 40 человек — это и выпускники, и их родители, и гости, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Практически весь выпускной бал проходил на открытом воздухе. На улице, в лесопарковой зоне, поставили фоны для фотосессий, выпускники фотографировались возле фонтана, веселились на дискотеке и смотрели салют.

- Все аттестаты давно выданы. Вся торжественная часть свелась к вручению грамот активистам. Толп не образовывалось, - говорит Михаил Лисов. - Тем не менее, в ближайшие дне недели мы будем тщательно отслеживать состояние здоровья всех тех, кто вчера был на выпускном. Надеюсь, всплеска не случится.

Напомним, что из-за коронавирусной эпидемии в Липецкой области не состоится ни один официальный выпускной. Впервые за всю истории проведения отменены «Липецкие зори». Неофициальный праздник выпускников пройдет 31 июля в парке «Быханов сад» и на Набережной, где в 22:00 запустят салют.


Видео: bobkova_foto
4 1193
#выпускной
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Комментарии (4)

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гость

34 минуты назад
МОЛОДЕЦ ЛИСОВ, не то что эти артамоновы и уваркины ! Взял и сделал, а эти "обещалкины" очень смешно выглядят на фоне происходящего.
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123

43 минуты назад
МОЛОДЦЫ!!!!! ЗЕМЛЯКИ!!!
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Земляк

51 минуту назад
Правильное решение администрации, обеспечили безопасность, контролировали ситуацию, это лучше чем стихийное и не контролируемое мероприятие. Молодцы Хлевенцы.
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Липчанин

сегодня, 10:44
Молодцы Хлевенцы! В районах умеют веселиться,также как и работать,народ попроще
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