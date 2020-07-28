Общество
сегодня, 10:14
В Хлевном отгуляли выпускной
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Праздник детям устроили родители, администрация района сосредоточилась на санитарной безопасности выпускного бала.
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27 июля в ресторанно-отельном комплексе села Введенка прошел выпускной бал для 11-классников лицея села Хлевное. Праздник для вчерашних школьников организовали их родители.
- К нам обратились родители выпускников. Они сообщили, что хотят организовать праздник. Вне зависимости от того, будем ли мы им помогать или нет, они были настроены провести выпускной. Так что я принял рациональное решение: если мы не можем предотвратить, то можем проконтролировать, - рассказал GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов. - Нашим условием было проведение праздника вне школьных стен, не в помещении кафе, а на открытом воздухе. Надо было минимизировать риск заражения коронавирусом. Родители пошли нам на встречу.
На праздник пришли около 40 человек — это и выпускники, и их родители, и гости, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Практически весь выпускной бал проходил на открытом воздухе. На улице, в лесопарковой зоне, поставили фоны для фотосессий, выпускники фотографировались возле фонтана, веселились на дискотеке и смотрели салют.
- Все аттестаты давно выданы. Вся торжественная часть свелась к вручению грамот активистам. Толп не образовывалось, - говорит Михаил Лисов. - Тем не менее, в ближайшие дне недели мы будем тщательно отслеживать состояние здоровья всех тех, кто вчера был на выпускном. Надеюсь, всплеска не случится.
Напомним, что из-за коронавирусной эпидемии в Липецкой области не состоится ни один официальный выпускной. Впервые за всю истории проведения отменены «Липецкие зори». Неофициальный праздник выпускников пройдет 31 июля в парке «Быханов сад» и на Набережной, где в 22:00 запустят салют.
Видео: bobkova_foto
- К нам обратились родители выпускников. Они сообщили, что хотят организовать праздник. Вне зависимости от того, будем ли мы им помогать или нет, они были настроены провести выпускной. Так что я принял рациональное решение: если мы не можем предотвратить, то можем проконтролировать, - рассказал GOROD48 глава Хлевенского района Михаил Лисов. - Нашим условием было проведение праздника вне школьных стен, не в помещении кафе, а на открытом воздухе. Надо было минимизировать риск заражения коронавирусом. Родители пошли нам на встречу.
На праздник пришли около 40 человек — это и выпускники, и их родители, и гости, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области. Практически весь выпускной бал проходил на открытом воздухе. На улице, в лесопарковой зоне, поставили фоны для фотосессий, выпускники фотографировались возле фонтана, веселились на дискотеке и смотрели салют.
- Все аттестаты давно выданы. Вся торжественная часть свелась к вручению грамот активистам. Толп не образовывалось, - говорит Михаил Лисов. - Тем не менее, в ближайшие дне недели мы будем тщательно отслеживать состояние здоровья всех тех, кто вчера был на выпускном. Надеюсь, всплеска не случится.
Напомним, что из-за коронавирусной эпидемии в Липецкой области не состоится ни один официальный выпускной. Впервые за всю истории проведения отменены «Липецкие зори». Неофициальный праздник выпускников пройдет 31 июля в парке «Быханов сад» и на Набережной, где в 22:00 запустят салют.
Видео: bobkova_foto
4 1193
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