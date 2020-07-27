Транспорт пустят в объезд улицы Прокатной

Временные неудобства для пассажиров автобусов анонсируют на весь завтрашний день

В связи со временным ограничением движения транспорта по улице Прокатной, вечером 27 июля и в течение дня 28 июля автобусы маршрута 17А будут работать без заезда на остановочный пункт "пл.Металлургов". Как сообщили в городском департаменте транспорта, автобусы будут идти по схеме: "... - пр. Мира - ул. Крупская - ул. М.Расковой - ул. 9 Мая".

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Маршрут №17А был запущен для удобства сотрудников и пациентов диализного центра, расписание движения согласовано с главврачом медучреждения. От микрорайона "Елецкий" автобус отходит в 5:59, 7:00, 11:55, 12:59, 17:29, 17:52, 18:24, 18:56.