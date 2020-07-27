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о Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

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о Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Власти Вьетнама объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса и сейчас пытаются выяснить источник инфекции, пишет Интерфакс со ссылкой на официальный портал правительства страны.

За прошедшие выходные четыре жителя Дананга показали положительные результаты на COVID-19 впервые в стране за более чем три месяца. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, поскольку им нужны аппараты ИВЛ. Анализы пациентов показали, что они больны новым типом коронавируса, который более заразен и быстрее приводит к тяжелому состоянию.

"Власти страны направили лучших медиков в Дананг, чтобы помочь городу сдержать вспышку инфекции и как можно скорее выявить ее источник. Всех возвращающихся из Дананга просят заполнять декларацию здоровья, а некоторых – проходить 14-дневный карантин", — отмечает портал.

Ранее 27 июля третий по величине город Вьетнама Дананг закрыли на карантин. Причиной стала вспышка нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. Границы страны закрыты с марта, но в городе есть внутренние туристы.
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