В России
29 минут назад
Под Курском разбился легкомоторный самолет
Пилот погиб
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
По данным ведомства, в субботу примерно в 16.00 при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб пилот. Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.
На месте работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
По данным ведомства, в субботу примерно в 16.00 при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб пилот. Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.
На месте работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.