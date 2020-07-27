В России

29 минут назад

Под Курском разбился легкомоторный самолет

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Под Курском разбился легкомоторный самолет

Пилот погиб

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По данным ведомства, в субботу примерно в 16.00 при выполнении сельскохозяйственных работ в Пристенском районе Курской области произошло крушение легкомоторного самолета. В результате происшествия погиб пилот. Уже установлено, что пилот воздушного судна не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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