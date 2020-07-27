Общество
сегодня, 17:50
В мэрии Липецка говорят о сокращении вдвое числа участников полумарафона
В то же время на официальном сайте организатора забега продолжается регистрация бегунов.
Сегодня в администрации Липецка обсудили меры эпидемиологической безопасности участников коммерческого полумарафона, который пройдет в городе 2 августа.
- Мы практически вдвое сократили число участников полумарафона – с более чем 3 000 до 1 800. Но это лишь одна из мер. Необходимо обеспечить допуск к соревнованиям лишь здоровых участников и позаботиться о профилактике, - отметила председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова.
На совещании было решено ввести обязательный масочный режим для организаторов и волонтеров. Также средства защиты планируют раздать гостям в Стартовом городке. При входе в него всем измерят температуру, если у кого-то она окажется выше 37°, его направят в медучреждение. На трассах решено установить точки санитарной обработки рук. Кроме того, организаторам и атлетам рекомендуют сдать тест на коронавирус за несколько дней до начала состязаний.
- Всё меры профилактики мы согласуем с управлением Роспотребнадзора по региону, - подчеркнула Александра Кузнецова.
Пресс-служба мэрии сообщает, что на совещании обговорили и другие вопросы безопасности. В их числе перекрытие движения транспорта, установка ограждений и, конечно, доступность медицинской помощи - машины скорой будут дежурить сразу в нескольких точках.
В то же время на официальном сайте организатора забега продолжается регистрация бегунов, а устроители акции говорят о том, что отнесутся к предписаниям Роспотребнадзора как к рекомендациям
- Мы практически вдвое сократили число участников полумарафона – с более чем 3 000 до 1 800. Но это лишь одна из мер. Необходимо обеспечить допуск к соревнованиям лишь здоровых участников и позаботиться о профилактике, - отметила председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова.
На совещании было решено ввести обязательный масочный режим для организаторов и волонтеров. Также средства защиты планируют раздать гостям в Стартовом городке. При входе в него всем измерят температуру, если у кого-то она окажется выше 37°, его направят в медучреждение. На трассах решено установить точки санитарной обработки рук. Кроме того, организаторам и атлетам рекомендуют сдать тест на коронавирус за несколько дней до начала состязаний.
- Всё меры профилактики мы согласуем с управлением Роспотребнадзора по региону, - подчеркнула Александра Кузнецова.
Пресс-служба мэрии сообщает, что на совещании обговорили и другие вопросы безопасности. В их числе перекрытие движения транспорта, установка ограждений и, конечно, доступность медицинской помощи - машины скорой будут дежурить сразу в нескольких точках.
В то же время на официальном сайте организатора забега продолжается регистрация бегунов, а устроители акции говорят о том, что отнесутся к предписаниям Роспотребнадзора как к рекомендациям
Не справедливость
Ни чего не боятся
Арамис
поручик Ржевский
А можно поинтересоваться.
0бх0х0чешься
Житель.
Инквизитор