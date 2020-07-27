Общество

сегодня, 17:50

В мэрии Липецка говорят о сокращении вдвое числа участников полумарафона

8 479
#коронавирус #липецкий марафон
В мэрии Липецка говорят о сокращении вдвое числа участников полумарафона

В то же время на официальном сайте организатора забега продолжается регистрация бегунов.

Сегодня в администрации Липецка обсудили меры эпидемиологической безопасности участников коммерческого полумарафона, который пройдет в городе 2 августа.

- Мы практически вдвое сократили число участников полумарафона – с более чем 3 000 до 1 800. Но это лишь одна из мер. Необходимо обеспечить допуск к соревнованиям лишь здоровых участников и позаботиться о профилактике, - отметила председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова.

На совещании было решено ввести обязательный масочный режим для организаторов и волонтеров. Также средства защиты планируют раздать гостям в Стартовом городке. При входе в него всем измерят температуру, если у кого-то она окажется выше 37°, его направят в медучреждение. На трассах решено установить точки санитарной обработки рук. Кроме того, организаторам и атлетам рекомендуют сдать тест на коронавирус за несколько дней до начала состязаний.

- Всё меры профилактики мы согласуем с управлением Роспотребнадзора по региону, - подчеркнула Александра Кузнецова.

Пресс-служба мэрии сообщает, что на совещании обговорили и другие вопросы безопасности. В их числе перекрытие движения транспорта, установка ограждений и, конечно, доступность медицинской помощи - машины скорой будут дежурить сразу в нескольких точках.

В то же время на официальном сайте организатора забега продолжается регистрация бегунов, а устроители акции говорят о том, что отнесутся к предписаниям Роспотребнадзора как к рекомендациям
8 479
#коронавирус #липецкий марафон

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Не справедливость

33 минуты назад
Кто-то на марафон , бегать а кто-то в депутаты поближе к « корыту « с хавчикам!
ответить

Ни чего не боятся

41 минуту назад
Такая жара, а если что....
ответить

Арамис

54 минуты назад
Туфту гонит товарищ Кузнецова. Сократили они, видишь ли! Да кто позволит у бизнеса деньги вырвать? Просто дураков меньше стало. Утром вое писали, что полторы тысячи бегунов зарегистрировались всего. Ни про какие три тысячи не было базара
ответить

поручик Ржевский

сегодня, 18:10
Просто открытие пивбаров сделало своё пенное дело.
ответить

А можно поинтересоваться.

сегодня, 18:08
А тесты бесплатные или за 2900???????? Ну тогда пускай сами организаторы бегут, и дайте им противогазы.
ответить

0бх0х0чешься

сегодня, 18:04
А лучше вообще, пусть каждый марафонец бегает через день, так будет безопаснее и гораздо лучше!
ответить

Житель.

сегодня, 18:00
Что там сокращать оставьте олимпийских чемпионов и кандидатов в мастера и пускай бегут. А то привыкли в общей толпе бегать и все призы забирать.
ответить

Инквизитор

сегодня, 17:59
Правильно в связи со сложившейся ситуацией я перешёл в другой вид спорта, литрбол.
ответить

Еще в рубрике

Около десятка улиц Липецка останутся без горячей воды
#отключения
5
Около десятка улиц Липецка останутся без горячей воды

сегодня, 17:12

Общество
В конце августа в Липецке планируют провести велопарад
#велопарад
10
В конце августа в Липецке планируют провести велопарад

сегодня, 15:32

Общество
В Нижнем парке ремонтируют водоотводную трубу бювета
#бювет #Нижний парк
18
В Нижнем парке ремонтируют водоотводную трубу бювета

сегодня, 14:09

Общество
Депутат областного Совета: «Питон может представлять опасность»
#питон #Андрей Трофименков
61
Депутат областного Совета: «Питон может представлять опасность»

сегодня, 14:04

Общество
В липецкие детские сады сегодня привели только треть воспитанников
#детский сад #коронавирус
6
В липецкие детские сады сегодня привели только треть воспитанников

сегодня, 13:33

Общество
«Это даже не свиньи, свиньи почище будут!!!»
#мусор #свалка #штраф
44
«Это даже не свиньи, свиньи почище будут!!!»

сегодня, 13:05

Общество