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Липецкая вечЁрка: сгоревшая семейная пара, суд из-за питона и перспективы Каменного лога
Сегодня, 27 июля, в селе Двуречки погибли супруги-пенсионеры, в суде началось разбирательство дела о краже питона, а мэр Евгения Уваркина пообещала благоустроить Каменный лог.
В Левобережном районном суде начался процесс по делу о краже тигрового питона. У Михаила Лебедева была мечта — завести змею. И он ее исполнил. Да вот незадача, пустил в квартиру на постой некую Кристину Колосову. Женщина в отсутствие Михаила продала питона со всеми аксессуарами для его содержания. И даже призналась в краже, но в суд не явилась. Нет и питона. Новые владельцы, наигравшись, выпустили змею на улицу. И сейчас она обитает где-то в районе Тракторного.
— До осени питон может наделать много дел, берегите детей, — советует Зоолог в комментариях к новости о судебном процессе.
На этот материал отозвался социально активный депутат областного Совета Андрей Трофименков. Депутат озабочен тем, что, возможно, нарушено постановление правительства, которое запрещает содержать и использовать животных представляющих опасность для их владельцев. Трофименков обратился в прокуратуру.
Мэр Евгения Уваркина прошла пешком от микрорайона Елецкий до Зелёного острова почти 19 километров. Запись об этом путешествии появилась в Instagram главы города. Большая часть пути пролегла по Каменному логу. Евгения Уваркина мечтает создать пешеходный маршрут через весь город, который соединит общественные пространства. И как следствие, сделает Липецк привлекательнее для туристов и горожан. Никаких конкретных планов и сроков названо не было.
— Местам там реально красивые, если все сделать по уму, будет очень классно, — считает один из наших читателей.
— Кто только за Каменный лог не брался и Гулевский, и Иванов, и Уваркина, — сомневается другой в том, что лог благоустроят.
А вот с недавно благоустроенным бюветом вновь не заладилось. Его торжественно открыли в День города. Через несколько дней закрыли. По официальной версии, пришлось налаживать сложное оборудование. А сегодня вновь беда стряслась: трубу системы водоотведения повредила тяжелая техника.
— Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, город невезения в океане есть. Город невезения в океане есть, Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, — злословят комментаторы GOROD48, переделав известную песню.
Animal planet.
Иван
Иван