Доброе утро, Липецк!

Сегодня - День Крещения Руси, День PR-специалиста в России, День независимости Республики Перу, годовщина открытия памятника Владимиру Маяковскому в Москве, или просто вторник, 28 июля, в Липецке.

28 июля и течение всей рабочей недели жителям Липецка не рекомендуют долго находиться под солнцем: прогнозируется максимально активное за год Солнце. Так что стоит себя поберечь: достаем панамки, кремы с SPF-фильтрами и помним о коварных последствиях небезопасного загара.В Липецке сегодня без осадков и до +30 градусов. Ближе к концу рабочей недели к области подойдет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами.Энергетики сегодня планируют отключения электричества, холодной и горячей воды. 28 июля с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 25, 27, 27а, 29, 31 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января - цистерна с водой подъедет к дому № 25 по улице Студеновской. Кроме того, в это же время, с 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 4, 7, 26 по улице Шкатова, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 1, 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4 Пятилетки и частный сектор улиц Кротевича, Шкатова (с домов № 18 по № 24) и 30 лет Октября (с домов № 1 по № 24) – жителям этого района воду подвезут к дому № 3 по улице Шкатова. Также с 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 3, 7 по улице Юных натуралистов, №№ 2а, 3а, 4а строение 2, 5а, 7, 7а, 9, 11а по улице Доватора, №№ 18, 22а, 70б, 72, 72а, 74 по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского – воду можно набрать возле дома № 7 по улице Айвазовского. С 10:00 до 20:00 воду отключат на улицах Северный рудник и Кузьминской – машина с водой будет стоять возле дома № 1а по улице Кузьминской. С 09:00 до 20:00 без воды останутся жители домов №№ 111, 117, 119, 119а, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской и №№ 7, 10 по улице Кувшинова – воду подвезут к дому № 119 по улице Московской. Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ не будет горячей воды в домах №№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 25, 27, 29, 31 по улице Ангарской, №№ 2, 2а, 4, 7 по улице Геологической, №№ 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11 12, 14, 15, 16, 17 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а по улице Ударников, №№ 10, 11, 12в, 14, 16, 18, 19, 21, 21а, 23а по улице Юношеской и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном.С 09:00 до 16:00 отключат электричество в доме № 44 по улице Фурманова, а также в домах частного сектора улиц Леваневского, Волжской, Береговой, Санитарной, Лесопарковой, Пляжной, Парковой – света не будет из-за ремонтных работ на сетяхСегодня в Липецке будут ремонтировать несколько дорог. Дорожное полотно большими картами будут латать на Моршанской. Здесь работы планируют завершить к 31 июля. Также сегодня запланирован ремонт горячим асфальтом ям в селе Ссёлки — от улицы Ленина до улицы Ракитной. Дорожники намерены управиться за день.28 июля автобусы маршрута 17А будут работать без заезда на остановочный пункт "пл.Металлургов", а будут идти по схеме: "... - пр. Мира - ул. Крупская - ул. М.Расковой - ул. 9 Мая". Как и вчера, из-за реконструкции улицы Баумана, автобусы №№ 39, 43, 44, 64, 90 и 324К пойдут по временному маршруту , объезжая улицу Пожарского. Не забывайте об этом.Сегодня депутаты городского Совета обсудят предложение мэрии сократить доходную часть муниципального бюджета на 132 миллиона рублей. Причина — падение налоговых сборов из-за коронавируса . 132 млн рублей — это стоимость строительства новой дороги от поликлиники №7 до Воронежского шоссе. Еще и на ленточку для торжественного открытия останется.Пока депутаты будут думать, как сократить расходы, жители Липецка могут выразить мнение о проекте планировки квартала на Трактороном. Мэрия собирается снести в этом квартале расселенные дома, а на их месте построить два здания — административный центр и автосервис. Общественное обсуждение проекта продлиться до 17 августа.Жара возвращается в Липецк, поэтому рецепт домашнего лимонада от Натальи Ведерниковой придется весьма кстати.Для того, чтобы показать городу, как вы встречаете новый день, выкладывайте фото и видео в Instagram или «ВКонтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, упражнениям для утренней зарядки и просто красивым снимкам.

Пока с кинопремьерами, даже в онлайне, не густо. Так что можно посвятить вечер чтению. Недавно вышла книга «Лучшее место на свете - прямо здесь». Это новая серия цикла «Бар на краю мечты» испанских писателей Франсеска Миральеса и Каре Сантос.

«Потеря в один день сразу двух родителей, переворачивает вселенную Ирис. Ей всего 36, но жить не хочется. Неожиданно для себя Ирис оказывается в странном кафе, которого раньше никогда не видела. Там она встречается с Люкой и хозяином заведения, разгадывает тайны каждого стола и получает в подарок странные часы, совершает самое главное открытие о жизни».

Удивительный путь преображения главной героини держит в напряжении читателя до самых последних страниц. Объем книги — всего 200 страниц. Как раз хватит на один вечер.