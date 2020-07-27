В липецкие детские сады сегодня привели только треть воспитанников

Чтобы попасть в садик, больше не требуется справка о том, что родители работают.

Сегодня в 75 детских садов Липецка привели 10 094 ребенка. Это 34% от всех детей, записанных в садики. Открытия детсадов ждали родители, которые заняты в «серой» сфере экономики. Они не могли предоставить справку о работе, которая до сегодняшнего дня требовалась для приема малыша в дежурные группы.Отсутствие наплыва детей воспитатели объясняют тем, что родители пока определяются, да и лето на дворе, кто-то уехал в отпуск.— Мы очень этого ждали: и ребенок, и я. Хочу, чтобы ребенок развивался и ходил в садик, — говорит Ольга Ермакова, она привела дочку и сама устраивается в детсад на работу.— У нас адаптация, мы ходим пока по два часа, ребенок привыкает, — Ирина Колобова ближе к обеду уже забрала малыша.Меры эпидемической безопасности в детских садах предполагают обязательное измерение температуры тела у персонала, родителей и детей. Неприемлемой считается температура выше 37 градусов.Как сообщила GOROD48 председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, ни у кого из пришедших сегодня в садики повышенной температуры не было.Дети без масок, а от персонала требуют, чтобы по-прежнему ходили в средствах защиты.— Работники пищеблока и младшие воспитатели, когда получают пищу, находятся в масках и перчатках. Если раньше генеральная уборка в здании проводилась ежемесячно, то теперь раз в неделю. Все поверхности обрабатываются каждые два часа, посуда моется специальным раствором, — рассказала заведующая ДОУ № 32 Наталья Стрельникова.У каждой группы отдельная веранда, чтобы малыши, по возможности, не контактировали с детьми из других групп.Тем же, кто планирует привести детей в садики с 3 августа, необходимо за три дня до выхода взять справку о состоянии здоровья ребенка и его эпидемиологическом окружении. И минимум за день проинформировать руководителя детского сада.