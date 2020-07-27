Общество
сегодня, 13:05
«Это даже не свиньи, свиньи почище будут!!!»
Липчанин Кирилл Стебнев обнаружил большую стихийную свалку в северной бухте Матырского водохранилища.
- Добравшись до пункта дислокации, пришёл в тихий ужас. То место, где раньше был чистый песок, шикарные пейзажи, обезображено горами мусора. Люди перестали ценить то, что дала нам природа. Ниже представлено только одно из мест дислокации отдыхающих, но таких полно по всей территории водохранилища. Убирайте за собой, ведь после вас тоже приезжают люди и хотят увидеть чистоту и красоту, - призывает Кирилл Стебнев.
Пост липчанина собрал почти 25 000 просмотров и множество комментариев:
- Свиньи обыкновенные, они потом приезжают туда и отдыхают, а самое омерзительное, что не замечают разницы до и после них.
- Да тут целый взвод свиней отдохнул.
- Пусть каждый начнёт с себя, и везде будет порядок и чистота.
- Товарищи-хрюндели, даже если плевать на других, то подумайте о том, что в конце концов и вам будет негде отдыхать. Там нет дворника, который всë уберëт.
- Туда бы полицию и штрафовать, пополнять бюджет. Наши люди только это и понимают.
- А ведь добровольцы весной всё убрали, и было чисто.
- К сожалению, там почти везде. Плакать хочется, когда такое видишь
- Это даже не свиньи, свиньи почище будут !!!
- Этот участок не относится к территории города, поэтому уборкой там должна заниматься администрация Грязинского района, - сообщили GOROD48 в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка.
В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщили, что ответственность за уборку территории несет ее собственник или арендатор. За стихийные свалки положен штраф: для граждан - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Но не так просто наказать того, кто мусорит. Здесь важна помощь общества.
- Если вы видите, что кто-то превращает земельный участок в свалку, или нашли гору мусора, то стоит написать нам на почту ekolog@admlr.lipetsk.ru, - рассказали в управлении экологии..
В мэрии Липецка дополнили, что жалобы в администрацию можно отсылать адресно через Instagram:
- Все, что касается дорог и благоустройства, адресуйте специалистам профильного департамента - @depdor.lip. Через @Protasova7293 можно связаться с руководителем отдела охраны окружающей среды. Аккаунт управления административно-технического контроля @upravlenie_uatk.
Пост липчанина собрал почти 25 000 просмотров и множество комментариев:
- Свиньи обыкновенные, они потом приезжают туда и отдыхают, а самое омерзительное, что не замечают разницы до и после них.
- Да тут целый взвод свиней отдохнул.
- Пусть каждый начнёт с себя, и везде будет порядок и чистота.
- Товарищи-хрюндели, даже если плевать на других, то подумайте о том, что в конце концов и вам будет негде отдыхать. Там нет дворника, который всë уберëт.
- Туда бы полицию и штрафовать, пополнять бюджет. Наши люди только это и понимают.
- А ведь добровольцы весной всё убрали, и было чисто.
- К сожалению, там почти везде. Плакать хочется, когда такое видишь
- Это даже не свиньи, свиньи почище будут !!!
- Этот участок не относится к территории города, поэтому уборкой там должна заниматься администрация Грязинского района, - сообщили GOROD48 в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка.
В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщили, что ответственность за уборку территории несет ее собственник или арендатор. За стихийные свалки положен штраф: для граждан - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Но не так просто наказать того, кто мусорит. Здесь важна помощь общества.
- Если вы видите, что кто-то превращает земельный участок в свалку, или нашли гору мусора, то стоит написать нам на почту ekolog@admlr.lipetsk.ru, - рассказали в управлении экологии..
В мэрии Липецка дополнили, что жалобы в администрацию можно отсылать адресно через Instagram:
- Все, что касается дорог и благоустройства, адресуйте специалистам профильного департамента - @depdor.lip. Через @Protasova7293 можно связаться с руководителем отдела охраны окружающей среды. Аккаунт управления административно-технического контроля @upravlenie_uatk.
Комментарии (18)
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в СССР такого не было
Я еще раз повторяю
Олень
ликбез
......
Алексей. А
цирк
60+
Вопрос
мама, дорогая