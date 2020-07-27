Общество

сегодня, 13:05

«Это даже не свиньи, свиньи почище будут!!!»

18 2925
#мусор #свалка #штраф
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«Это даже не свиньи, свиньи почище будут!!!»

Липчанин Кирилл Стебнев обнаружил большую стихийную свалку в северной бухте Матырского водохранилища. 

- Добравшись до пункта дислокации, пришёл в тихий ужас. То место, где раньше был чистый песок, шикарные пейзажи, обезображено горами мусора. Люди перестали ценить то, что дала нам природа. Ниже представлено только одно из мест дислокации отдыхающих, но таких полно по всей территории водохранилища. Убирайте за собой, ведь после вас тоже приезжают люди и хотят увидеть чистоту и красоту, - призывает Кирилл Стебнев.



 Пост липчанина собрал почти 25 000 просмотров и множество комментариев:

- Свиньи обыкновенные, они потом приезжают туда и отдыхают, а самое омерзительное, что не замечают разницы до и после них.

- Да тут целый взвод свиней отдохнул.

- Пусть каждый начнёт с себя, и везде будет порядок и чистота.

- Товарищи-хрюндели, даже если плевать на других, то подумайте о том, что в конце концов и вам будет негде отдыхать. Там нет дворника, который всë уберëт.

- Туда бы полицию и штрафовать, пополнять бюджет. Наши люди только это и понимают.

- А ведь добровольцы весной всё убрали, и было чисто.

- К сожалению, там почти везде. Плакать хочется, когда такое видишь

- Это даже не свиньи, свиньи почище будут !!!

- Этот участок не относится к территории города, поэтому уборкой там должна заниматься администрация Грязинского района, - сообщили GOROD48 в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Липецка.

В управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области сообщили, что ответственность за уборку территории несет ее собственник или арендатор. За стихийные свалки положен штраф: для граждан -  от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, для юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Но не так просто наказать того, кто мусорит. Здесь важна помощь общества.

- Если вы видите, что кто-то превращает земельный участок в свалку, или нашли гору мусора, то стоит написать нам на почту ekolog@admlr.lipetsk.ru, - рассказали в управлении экологии..

В мэрии Липецка дополнили, что жалобы в администрацию можно отсылать адресно через Instagram:

- Все, что касается дорог и благоустройства, адресуйте специалистам профильного департамента - @depdor.lip. Через @Protasova7293  можно связаться с руководителем отдела охраны окружающей среды. Аккаунт управления административно-технического контроля @upravlenie_uatk.
18 2925
#мусор #свалка #штраф
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Комментарии (18)

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в СССР такого не было

8 минут назад
при СССР Силикатыве озера были одним из самых чистых мест для отдыха.приезжали в основном на велосипедах и мусор тогда было принято жечь в кострах, которые в Союзе не были запрещены и пожаров тогда в лесах не было.(гореть леса стали после введения запрета на костры.).разумеется,по всему лесу контейнеры не расставишь и обслуживать эту систему просто абсурд.жечь за собой мусор в кострах самое оптимальное решение.разумеется остаются банки из под консервов и несгораемая мелочь.но это совершенно не кретичная мелочь.по крайней мере таких залежей мусора не будет.
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Я еще раз повторяю

13 минут назад
прохожий, постановления, штрафы не работают! Нужно с детства ответственно и кропотливо воспитывать детей и постоянно разъяснять что такое хорошо, а что такое плохо. В цивилизованных странах Европы этого нет не потому, что там штрафы высокие, а потому, что с раннего детства закладывается правильное воспитание!
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Олень

14 минут назад
"Кирилл Стебнев обнаружил большую стихийную свалку в северной бухте" Кирюша, наверное, не был там со времен СССР. Вот и удивлен. Какие чистые пески??? Там уже давно свалка
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ликбез

18 минут назад
свинья входит в первую десятку самых чистоплотных животных на Земле
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......

23 минуты назад
Вот если бы Собчак победила на выборах этой свалки точно не было!!
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Алексей. А

25 минут назад
Каждое лето отдыхаем в северной бухте, все привозим с собой мешки . И прежде чем обосновать место каждый раз чистим. Я сколько наблюдал , что мусор в основном бросают с близких поселков. Конкретно с сокола и селок . Потому что, отдыхают там одни и те же и половина знают в лицо друг друга. Сколько раз делали замечания в без полезно . Не будьте свиньями , что вам трудно мусорный пакет взять или пакет от углей . И это не только там, это везде и на матыре и на селикатных. Что за быдло у нас. И ещё , надо ска повально штрафовать за машины возле воды, дай вам волю вы и в воде оставите машины.
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цирк

27 минут назад
вот что значит ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ нелегитимные чинуши ,которые получают огромные деньги самоустранились, а вернее вся эта пыль не на своих местах и все остальные берут с них пример-ТУНЕЯДЦЫ И ЛИЦЕМЕРЫ-142процента
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60+

31 минуту назад
После 1991г люди решили что теперь всё можно , власти Воровать людям ей вредить ! Сторона людей закончилась и превратилась в стадо дикарей .
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Вопрос

44 минуты назад
Гость, восстанови забор , какие проблемы ?
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мама, дорогая

55 минут назад
Арканзас, по поводу контейнеров Вы правильно написали, но в нынешней стране люди живут по принципу бери , что понравилось. Контейнеры поставят, а через неделю контейнер исчезнет , а горы мусора останутся. Разруха у людей в голове и дело не контейнерах, а в головах идиотов- где отдыхают, там и серут.....
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