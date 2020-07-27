сегодня, 11:06
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особенного лечения
Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев объяснил, почему не стоит принимать рецептурные препараты без назначения врача.
Эти лекарства, особенно противомалярийные, не просто бесполезны, а ещё и потенциально опасны.
«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих, — сообщил Юрий Киселев. — У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача».
Одним из самых перспективных на сегодня подходов эксперт отметил применение хорошо известного стероидного гормона «Дексаметазона», применяющегося, например, при жизнеугрожающих аллергических реакциях.
Липчанин.