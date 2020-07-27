В России

сегодня, 11:06

Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особенного лечения

1 169
#коронавирус
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особенного лечения

Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев объяснил, почему не стоит принимать рецептурные препараты без назначения врача. 

Коронавирусы известны науке давно, но до начала нынешней пандемии эффективных средств против них не существовало. Медики пробовали использовать несколько вариантов, включая препараты против малярии и ВИЧ-инфекции, но исследования не подтвердили ни лечебную, ни профилактическую эффективность этих средств, рассказал Юрий Киселев «Известиям».

Эти лекарства, особенно противомалярийные, не просто бесполезны, а ещё и потенциально опасны. 

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих, — сообщил Юрий Киселев. — У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача». 

Одним из самых перспективных на сегодня подходов эксперт отметил применение хорошо известного стероидного гормона «Дексаметазона», применяющегося, например, при жизнеугрожающих аллергических реакциях. 
1 169
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин.

50 минут назад
То есть до этого писали, что к концу мая 98% переболеет короной. А теперь пишут, что 98% излечиваются без всего. Ну, молодцы
ответить

Еще в рубрике

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

39 минут назад

В России
В Кемерове подрались закладчики наркотиков и жители окраинных домов
#Драка
В Кемерове подрались закладчики наркотиков и жители окраинных домов

сегодня, 11:19

В России
#алкоголь
Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

сегодня, 11:04

В России
В России резко вырастут цены на интернет и ТВ
6
В России резко вырастут цены на интернет и ТВ

вчера, 10:25

В России
Собчак превратилась в зомби
Собчак превратилась в зомби

вчера, 10:13

В России
Бывший схиигумен Сергий заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ
Бывший схиигумен Сергий заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

25.07.2020 10:48

В России