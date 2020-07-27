Происшествия
сегодня, 10:40
На трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб, десять - получили различные травмы.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 24 июля в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков 22-летний водитель «Субару Импреза» сбил 52-летнего мужчину. От полученных травм мужчина умер до приезда «скорой помощи».
В Липецке на пешеходном переходе через улицу Неделина 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Ярис» сбила 69-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.
В Липецке на трассе Липецк-Грязи слетел с дороги автомобиль «Ауди». С места аварии госпитализирован 25-летний водитель.
25 июля в Усмани на перекрёстке улиц Стрелецкая Слобода и Карла Маркса столкнулись «Форд Фокус» и «Ситроен С-5». В аварии пострадали 14 и 15-ти летние девочки - пассажирки «Форда». Обе после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.
26 июля в Липецке на улице Московской сотрудники ГИБДД остановили угнанный автомобиль «Мерседес Бенц». По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством задержан водитель машины.
На проспекте Победы автобус «Мерседес» наехал на 10-летнего велосипедиста. Авария произошла на пешеходном переходе. Мальчика доставили в областную детскую больницу и после оказания помощи отпустили домой.
По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда пешеходного перехода.
На проспекте Мира врезался в бордюр автомобиль «Мерседес». 29-летний водитель госпитализирован в городскую больницу №3.
В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Луидор», «Лада Гранта», «Киа Спектра» и «МАЗ». В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Лады Гранта», женщина госпитализирована.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4369 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 158.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3399 случаев превышения скорости.
Также зафиксированы 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
В Липецке на пешеходном переходе через улицу Неделина 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Ярис» сбила 69-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.
В Липецке на трассе Липецк-Грязи слетел с дороги автомобиль «Ауди». С места аварии госпитализирован 25-летний водитель.
25 июля в Усмани на перекрёстке улиц Стрелецкая Слобода и Карла Маркса столкнулись «Форд Фокус» и «Ситроен С-5». В аварии пострадали 14 и 15-ти летние девочки - пассажирки «Форда». Обе после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.
26 июля в Липецке на улице Московской сотрудники ГИБДД остановили угнанный автомобиль «Мерседес Бенц». По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством задержан водитель машины.
На проспекте Победы автобус «Мерседес» наехал на 10-летнего велосипедиста. Авария произошла на пешеходном переходе. Мальчика доставили в областную детскую больницу и после оказания помощи отпустили домой.
По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда пешеходного перехода.
На проспекте Мира врезался в бордюр автомобиль «Мерседес». 29-летний водитель госпитализирован в городскую больницу №3.
В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Луидор», «Лада Гранта», «Киа Спектра» и «МАЗ». В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Лады Гранта», женщина госпитализирована.
За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4369 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 158.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3399 случаев превышения скорости.
Также зафиксированы 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
затозав