Происшествия

сегодня, 10:40

На трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля

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#авария #ДТП
На трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области один человек погиб, десять - получили различные травмы. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вечером 24 июля в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков 22-летний водитель «Субару Импреза» сбил 52-летнего мужчину. От полученных травм мужчина умер до приезда «скорой помощи».

В Липецке на пешеходном переходе через улицу Неделина 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Ярис» сбила 69-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу.

В Липецке на трассе Липецк-Грязи слетел с дороги автомобиль «Ауди». С места аварии госпитализирован 25-летний водитель.

25 июля в Усмани на перекрёстке улиц Стрелецкая Слобода и Карла Маркса столкнулись «Форд Фокус» и  «Ситроен С-5». В аварии пострадали 14 и 15-ти летние девочки - пассажирки «Форда». Обе после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

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26 июля в Липецке на улице Московской сотрудники ГИБДД остановили угнанный автомобиль «Мерседес Бенц». По подозрению в неправомерном завладении транспортным средством задержан водитель машины. 

На проспекте Победы автобус «Мерседес» наехал на 10-летнего велосипедиста. Авария произошла на пешеходном переходе. Мальчика доставили в областную детскую больницу и после оказания помощи отпустили домой. 

По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда пешеходного перехода. 

На проспекте Мира  врезался в бордюр автомобиль «Мерседес». 29-летний водитель госпитализирован в городскую больницу №3.

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В Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Луидор», «Лада Гранта», «Киа Спектра» и «МАЗ». В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Лады Гранта», женщина госпитализирована.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4369 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 37 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 158.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрированы 3399 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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затозав

52 минуты назад
На трассе «Дон» столкнулись четыре автомобиля «Луидор», «Лада Гранта», «Киа Спектра» и «МАЗ». С каких это пор ржавая вазочка «Лада Гранта» считается автомобилем?
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