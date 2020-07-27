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«Естественный отбор проходит своим ходом»: молодые ельчане нашли странное развлечение
В соцсети обсуждают ролик, снятый на парковке у гипермаркета в Ельце.
Вечером 26 июля в елецком паблике появилось видео, снятое на парковке у гипермаркета «Магнит»: молодой водитель автомобиля двигается с пассажиром на капоте. Водитель едет аккуратно и не «крутит пятаки» и случайные очевидцы, будто бы, и не удивляются такому времяпрепровождению.
Ельчане, отреагировавшие на видео с парковки у «Магнита», разделились на два лагеря: кто-то осуждает молодежь за опасные развлечения, а кто-то считает это нормой:
- В Ельце делать, по сути, и нечего, вот и развлекаемся, как можем.
- Да не… Всё нормально… Естественный отбор проходит своим ходом.
Напомним, в 2017 году подобные развлечения привели в Липецке к ДТП.
Ельчане, отреагировавшие на видео с парковки у «Магнита», разделились на два лагеря: кто-то осуждает молодежь за опасные развлечения, а кто-то считает это нормой:
- В Ельце делать, по сути, и нечего, вот и развлекаемся, как можем.
- Да не… Всё нормально… Естественный отбор проходит своим ходом.
Напомним, в 2017 году подобные развлечения привели в Липецке к ДТП.
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