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«Естественный отбор проходит своим ходом»: молодые ельчане нашли странное развлечение

9 2272
#молодежь
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«Естественный отбор проходит своим ходом»: молодые ельчане нашли странное развлечение

В соцсети обсуждают ролик, снятый на парковке у гипермаркета в Ельце. 

Вечером 26 июля в елецком паблике появилось видео, снятое на парковке у гипермаркета «Магнит»: молодой водитель автомобиля двигается с пассажиром на капоте. Водитель едет аккуратно и не «крутит пятаки» и случайные очевидцы, будто бы, и не удивляются такому времяпрепровождению.





Ельчане, отреагировавшие на видео с парковки у «Магнита», разделились на два лагеря: кто-то осуждает молодежь за опасные развлечения, а кто-то считает это нормой:

- В Ельце делать, по сути, и нечего, вот и развлекаемся, как можем.

- Да не… Всё нормально… Естественный отбор проходит своим ходом. 

Напомним, в 2017 году подобные развлечения привели в Липецке к ДТП.

9 2272
#молодежь
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Комментарии (9)

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житель

2 минуты назад
Неизвестный, Если в голове одна извилина,то и в Москве заняться нечем молодежи.
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Экстремал

3 минуты назад
Еще модно со строительного крана прыгать с зон том или с крыши
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Неизвестный

22 минуты назад
Ну и что с этого? Парень очень аккуратно везет девушку. Не газует и резко не поворачивает и не тормозит. В ельце молодежи вообще нечего делать. Да даже в Липецке нечего поделать. А вам пердунам кому за 30+ уже сидеть на диване опасно. Геморой вылезет
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Gai

22 минуты назад
Это не новое))Было показано в американском фильме 10-15 лет назад.Надоели журналисты неучи
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Вера

42 минуты назад
Мозгов нет вообще! К чему катится мир!?
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ну

44 минуты назад
это хорошо,может придурков поубавится на земле
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Деду

49 минут назад
дед, Отобрать права чтоб следующий подумал. А чтраф это так для него мелочь, да и кого напугаешь?
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Липчанин

55 минут назад
ДЕБИЛЫ!!! Кстати могли бы и на 100 км/ч.
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дед

57 минут назад
Все должно быть по закону.Выписать штраф водителям этих машин.По моему самая действенная мера.А учить жить молодежь,так они сами тебя научат.
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