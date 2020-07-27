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сегодня, 09:15

В Липецке на этой неделе опасно загорать

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#активность солнца
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В Липецке на этой неделе опасно загорать

В эти дни будет максимально активным солнце

Жителям южных регионов Центральной России лучше отказаться от приема солнечных ванн в ближайшие пять дней. На этой неделе прогнозируется максимально активное за год солнце. Ультрафиолет может принести опасность. Об этом предупреждают синоптики.

Самые высокие ультрафиолетовые индексы ждут Белгородскую область, Воронежскую, Липецкую и другие южные регионы страны, сообщает "Россия 24"

1 938
#активность солнца
2

Комментарии (1)

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Барханный котик

53 минуты назад
а я тупо лежу на диване.. я котик
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