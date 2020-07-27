Общество
сегодня, 09:15
В Липецке на этой неделе опасно загорать
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В эти дни будет максимально активным солнце
Жителям южных регионов Центральной России лучше отказаться от приема солнечных ванн в ближайшие пять дней. На этой неделе прогнозируется максимально активное за год солнце. Ультрафиолет может принести опасность. Об этом предупреждают синоптики.
Самые высокие ультрафиолетовые индексы ждут Белгородскую область, Воронежскую, Липецкую и другие южные регионы страны, сообщает "Россия 24"
Самые высокие ультрафиолетовые индексы ждут Белгородскую область, Воронежскую, Липецкую и другие южные регионы страны, сообщает "Россия 24"
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Барханный котик