Частный сектор Липецка останется без холодной воды

27 июля с 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома № 19а по улице 40 лет Октября и № 7 по улице Энергостроителей — цистерны с водой подъедут непосредственно к домам.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 35 в 15 микрорайоне — жители смогут набрать воду для питья и хозяйственных нужд также рядом с домом.



В это же время холодную воду отключат на улицах частного сектора — по улице Баумана (в домах с № 1 по № 203), по улицам Кочеткова, Семенова Тянь-Шанского, Бабушкина, Бедного, Бардина, Хабарова, а также в переулках Ракетном, Болотникова, Теплом, Курчатова, Космическом, Васнецова. Машина с водой подъедет к дому № 90 по улице Баумана.



Воду отключат из-за аварийных ремонтных работ на сетях, пояснили в ЛГЭК.