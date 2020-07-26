Общество
сегодня, 16:35
На улице Прокатная ограничат движение транспорта 27 и 28 июля
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Липчанам предлагают заранее планировать пути объезда.
Проезд на участке улицы Прокатная от проспекта Мира до улицы Крупской закроют водоналивными барьерами. Ограничение движения будет действовать 27 и 28 июля с 8:00 до 20:00.
Объехать временно перекрытый участок можно будет по улицам А. Невского и М. Расковой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Липецка.
Объехать временно перекрытый участок можно будет по улицам А. Невского и М. Расковой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Липецка.
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