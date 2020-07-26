В России резко вырастут цены на интернет и ТВ

В ближайшее время российские провайдеры повысят цены на домашний интернет и телевидение. По мнению экспертов, увеличивая стоимость архивных тарифов, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения.

О повышении стоимости услуг уже заявила компания «Вымпелком». С 27 июля цены на некоторые тарифы поднимутся на 50 рублей. В компании отметили, что во время самоизоляции активно поддерживали своих клиентов, предлагая льготные и бесплатные услуги. А теперь пришло время изменений. «С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент, — передают слова компании «Известия».

С начала июля стоимость некоторых тарифов повысил «ЭР-Телеком» (работает под брендом Дом.ru) и МТС. Последняя компания в июле увеличила размер платы по тарифам на спутниковое телевидение, которые действуют с 2019 года. В компании пояснили, что стоимость ежемесячного платежа у этих клиентов вырастет примерно на 15—20 рублей в месяц. С 1 августа поднимет цены «Акадо». Также рассматривает возможность повышения стоимости услуг «Ростелеком».

По прогнозам аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата за ТВ и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10—15%. По мнению экспертов, рост стоимости тарифов происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры. Кроме того, операторы часть контента для телевидения покупают за рубежом, а из-за ослабления курса рубля он подорожал.

Ранее о росте цен на интернет россиян предупреждало информационно-аналитического агентство TelecomDaily. Причиной повышения цен на проводную связь компании назвали ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, а именно режим изоляции, который вызвал снижение доходов клиентов, а также падение курса рубля, пишет ura.new