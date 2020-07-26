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Волонтер признался в поджоге собора в Нанте

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Волонтер, работавший в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, признался в поджоге храма, сообщает газета Ouest France.

Cобор Святых Петра и Павла загорелся 18 июля. Пожар продолжался несколько часов, в соборе, в частности, полностью разрушился большой орган. Прокуратура заподозрила умышленный поджог. На следующий день задержали 39-летнего волонтера, выходца из Руанды, который помогал в храме и в день пожара должен был запереть двери. Позже его отпустили на свободу без предъявления обвинений.

Вчера, 25 июня, мужчину задержали во второй раз. Cледственный судья предъявил ему обвинения в поджоге.

Доброволец признал вину. Он рассказал, что поджег собор в трех местах — под большим органом, под малым органом и у электрощита. О том, что стало мотивом такого поступка, не сообщается.

Поджигателю грозит до десяти лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа,сообщает ria.ru

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