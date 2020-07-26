сегодня, 10:13
Собчак превратилась в зомби
Ксения Собчак решила пойти в Instagram от обратного. Если все стараются публиковать красивые кадры с экзотического отдыха или в роскошных апартаментах, то Собчак в последнее время в мрачных образах.
"Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки закончились. А вы тоже любите сериал #ходячиемертвецы ?", - написала Собчак, обращаясь к своим подписчикам.
При этом она выложили фотографию, на которой предстала с искусственным глазом и омертвевшей заплесневелой кожей лица, пишет www.mk.ru