Собчак превратилась в зомби

Ксения Собчак решила пойти в Instagram от обратного. Если все стараются публиковать красивые кадры с экзотического отдыха или в роскошных апартаментах, то Собчак в последнее время в мрачных образах.





"Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки закончились. А вы тоже любите сериал #ходячиемертвецы ?", - написала Собчак, обращаясь к своим подписчикам.



При этом она выложили фотографию, на которой предстала с искусственным глазом и омертвевшей заплесневелой кожей лица, пишет



Причем все мрачнее и мрачнее. Сначала она показала себя со сломанным носом. Потом в образе Квазимодо спела о том, как "получила люлей от божьих людей". Ну а сейчас она и вовсе загримировалась под зомби. Этот снимок вызвал целый шквал комментариев."Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки закончились. А вы тоже любите сериал #ходячиемертвецы ?", - написала Собчак, обращаясь к своим подписчикам.При этом она выложили фотографию, на которой предстала с искусственным глазом и омертвевшей заплесневелой кожей лица, пишет www.mk.ru