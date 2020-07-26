Доигрались: дети кидали камни с крыши дома в Липецке и попали в машину

Неприятная ситуация произошла 25 июля у дома № 49 на улице Меркулова.

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По словам очевидцев, раздался грохот на улице. Оказалось, что дети залезли на крышу дома и кидали с нее камни. Один из них попал по крыше автомобиля «Нива Шевроле».



Нескольких детей в возрасте семи-девяти лет задержали взрослые, вызвали полицию и родителей.



- Дети оправдываются, что были на крыше не одни, - рассказывают очевидцы. - На машине повреждения, поэтому возник серьезный конфликт.



В этом дворе детская шалость впервые обернулась повреждением машины.