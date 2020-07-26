Общество

вчера, 19:36

Доигрались: дети кидали камни с крыши дома в Липецке и попали в машину

35 5488
#детская шалость
5

Неприятная ситуация произошла 25 июля у дома № 49 на улице Меркулова.

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По словам очевидцев, раздался грохот на улице. Оказалось, что дети залезли на крышу дома и кидали с нее камни. Один из них попал по крыше автомобиля «Нива Шевроле».

Нескольких детей в возрасте семи-девяти лет задержали взрослые, вызвали полицию и родителей.

- Дети оправдываются, что были на крыше не одни, - рассказывают очевидцы. - На машине повреждения, поэтому возник серьезный конфликт.

В этом дворе детская шалость впервые обернулась повреждением машины.
35 5488
#детская шалость
5

Комментарии (35)

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Женщина

24 минуты назад
Гриша, где отравленную шаурму покупали? По какому адресу? Не хочу отравиться.
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Гось

26 минут назад
Хватит дурь писать всякую,пообажрутся на выходных и давай шмалять друг в друга
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Перри Мейсон

29 минут назад
сионист мейсон,))))) Тебе не говорили, что логика не твоя сильная сторона, впрочем, как и грамматика ? Скорее всего не говорили. Судя по той чуши которую ты тут пишешь..
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сионист мейсон

44 минуты назад
вот и выяснилось месйсон, что ты штатный работник троль города48. Скорее всего ты РОслан .Слаб ты . Не боец, а тряпка. Трешь и банишь женщина
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Перри Мейсон

вчера, 23:08
сионист мейсон, с чего мне за пиндосов переживать? Пусть переживают те, кто на "цивилизованные страны", как на иконы молятся. Типа тебя, мракобеса..
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сионист мейсон

вчера, 22:59
ты про США не переживай - там с момента его образования в 1776 году ни разу ни дефолта ни деноминации и доллар примут в магазине любой . А теперь посчитай сколько десятков раз в России и СССР печатали новые деньги и сколько раз была деноминация. ХАХАХА
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Вопрос

вчера, 22:54
До каких пор во дворах домов будут находится парковки, детям играть уже негде!
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Перри Мейсон

вчера, 22:48
сионист мейсон, да неужели?))) И как э о ограждает от убийств в школах? Кстати, ник у тебя зачётный. А главное правдивый)))
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сионист мейсон

вчера, 22:42
не гони троль едросовский - в США можно иметь оружие с 18 лет, а в Росси крепостным не положено и в 50 лет
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Перри Мейсон

вчера, 22:35
Я, "В цивилизованных странах ребенок до 12 лет должен находится под присмотром взрослых" Ага, а в 16 приходить в школу со стволами, и валить одноклассников и учителей.. Уже без присмотра...
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