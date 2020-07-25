сегодня, 14:35
Жильцы дома на улице Замятина спасали автомобили от горящей подстанции
Пожар в трансформаторной будке в Липецке у дома №1 на улице Замятина начался 24 июля в 21.40, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
По словам очевидцев, пожар сопровождался хлопками. События этого вечера попали на запись камеры уличного наблюдения. В ролике видно, как повалил дым из подстанции. Автомобилисты в страхе за свои машины, начали их отгонять в сторону. Также они специально раскачивали другие автомобили, чтобы владельцы услышали сработавшую сигнализацию и поступили по их примеру.
Сельдерей не растет на Елецком.
Хендай москаль
Система48
подстанция не старая еще была?
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