Жильцы дома на улице Замятина спасали автомобили от горящей подстанции

Пожар в трансформаторной будке в Липецке у дома №1 на улице Замятина начался 24 июля в 21.40, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

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- На место выехало одно отделение СПСЧ, - рассказали в пресс-службе ведомства. - К 23.00 пожарные локализовали возгорание и огонь был потушен. Жертв и пострадавших нет.



По словам очевидцев, пожар сопровождался хлопками. События этого вечера попали на запись камеры уличного наблюдения. В ролике видно, как повалил дым из подстанции. Автомобилисты в страхе за свои машины, начали их отгонять в сторону. Также они специально раскачивали другие автомобили, чтобы владельцы услышали сработавшую сигнализацию и поступили по их примеру.