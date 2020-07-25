Происшествия

сегодня, 14:35

Жильцы дома на улице Замятина спасали автомобили от горящей подстанции

7 853
#пожар #МЧС
1

Пожар в трансформаторной будке в Липецке у дома №1 на улице Замятина начался 24 июля в 21.40, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Загрузка плеера
- На место выехало одно отделение СПСЧ, - рассказали в пресс-службе ведомства. - К 23.00 пожарные локализовали возгорание и огонь был потушен. Жертв и пострадавших нет.

По словам очевидцев, пожар сопровождался хлопками. События этого вечера попали на запись камеры уличного наблюдения. В ролике видно, как повалил дым из подстанции. Автомобилисты в страхе за свои машины, начали их отгонять в сторону. Также они специально раскачивали другие автомобили, чтобы владельцы услышали сработавшую сигнализацию и поступили по их примеру.
7 853
#пожар #МЧС
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сельдерей не растет на Елецком.

4 минуты назад
На Университетском контингент более или менее,что нельзя сказать о жителях Елецкого мкр. Единственное в чем я поддерживаю отщепенцев с Елецкого,это в том,что на районе нужна своя поликлиника.Раз замутили район,по какой то необъяснимой причуде архитектора,который стоит изгоем,(а впрочем такие там и жители,как все совпало)фиг его знает где,там же будьте добры и поликлинику построить.
ответить

Хендай москаль

13 минут назад
Чем занят
ответить

Система48

53 минуты назад
Списали в утиль))))))
ответить

подстанция не старая еще была?

53 минуты назад
Списали? ну и хорошо :) Надо было наложить на видео музычку из шоу Бенни Хила :)
ответить

Правила

56 минут назад
Так спИсали или спАсали???
ответить

Тоха Пупырышкин

сегодня, 14:55
О, как забегали, *, скорее спасать свои тачки... Я со смеху чуть не умер, когда смотрел видео! Ха-ха-ха...
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 14:50
Что делали жители с автомобилями?)))
ответить

Еще в рубрике

Полицейские нашли пропавшего пенсионера в Липецке
#без вести пропавшие
Полицейские нашли пропавшего пенсионера в Липецке

сегодня, 13:44

Происшествия
В поселке Матырский горела машина
#пожар #автомобиль
3
В поселке Матырский горела машина

сегодня, 10:00

Происшествия
В Липецке пропал 73-летний мужчина
#без вести пропавшие
В Липецке пропал 73-летний мужчина

сегодня, 09:36

Происшествия
Шесть липчанок и одна жительница Воронежской области доверились лжепродавщице
#мошенничество
1
Шесть липчанок и одна жительница Воронежской области доверились лжепродавщице

сегодня, 09:16

Происшествия
Грузовик «Хендай» перевернулся после столкновение с «Ладой Гранта»
#авария #ДТП
30
Грузовик «Хендай» перевернулся после столкновение с «Ладой Гранта»

вчера, 18:30

Происшествия
На улице Кирова горит недостроенный особняк
#пожар
24
На улице Кирова горит недостроенный особняк

вчера, 17:14

Происшествия