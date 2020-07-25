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227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции, 3548 человек выздоровели, 21 человек умер. 905 — на лечении.
По состоянию на 14.00 25 июля в больницах находятся:
227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
147 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 678 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 10
Добровский район - 1
Хлевенский район - 3
Пилюлькин