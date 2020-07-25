Общество

сегодня, 14:26

227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области

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#коронавирус #статистика
227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции, 3548 человек выздоровели, 21 человек умер. 905 — на лечении.

Ещё 31 человек в регионе завершил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

По состоянию на 14.00 25 июля в больницах находятся:

227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

147 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 678 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 10
Добровский район - 1
Хлевенский район - 3
1 565
#коронавирус #статистика

Комментарии (1)

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Пилюлькин

сегодня, 14:44
А больных на голову ещё больше, чуть не каждый первый псих!
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