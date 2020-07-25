227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4474 случая новой коронавирусной инфекции, 3548 человек выздоровели, 21 человек умер. 905 — на лечении.

Ещё 31 человек в регионе завершил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



По состоянию на 14.00 25 июля в больницах находятся:



227 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



147 человек с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 678 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 14 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 10

Добровский район - 1

Хлевенский район - 3