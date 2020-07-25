В Липецкой области сухо и до +29

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадков не ожидается, температура воздуха продолжит повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 24 до 29 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 25 до 27 градусов тепла.



26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.