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В Липецкой области сухо и до +29

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#сухо #ясно
В Липецкой области сухо и до +29

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадков не ожидается, температура воздуха продолжит повышаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем будет от 24 до 29 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 9 до 11 градусов тепла, днем ожидается от 25 до 27 градусов тепла.

26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.
3 416
#сухо #ясно

Комментарии (3)

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Кащенко вский

36 минут назад
Плехановский, скорей бы лето, а то достал уже этот мороз! И надоело каждый день во дворе снег чистить!
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р.

сегодня, 14:27
Марш на уколы!
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Плехановский

сегодня, 14:03
Это плохо, конечно, что до +29... Лучше бы до минус - 30, да со снегом вдобавок!
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