Война с вирусом: в Европе – новые ограничения, российским туристам вернут деньги за поездки по стране

Вирус не затихает – в Европе новый всплеск заболеваемости, она возвращается к маскам и некоторым прежним ограничениям. Между тем, падение доходов все сильнее отражается на семейных бюджетах, а рост цен на продукты питания ощутили две трети населения из стран, где побывал новый коронавирус. Российские ученые обнаружили, откуда SARS-CoV-2 попал в Россию – вирус добирался к нам через Европу, а не из Китая. Экономическая активность в России будет восстанавливаться предположительно не меньше 1,5 лет. В испанском городке Делейтоса ответственными за распространение коронавируса мэр назначил семечки и конфеты – и запретил есть их на улицах

По данным Роспотребнадзора, на утро 25 июля июня в мире зафиксированы 15 726 581 подтвержденный случай заражения, за сутки зараженных стало больше на 282 937 человек, за неделю – на 1 687 681 человек.



Погибли от коронавируса 642 829 человек, полностью вылечились – 9 743 602 человека.



В США выявлены 4,25 миллиона зараженных. Бразилия - вторая страна мира по числу пострадавших: 2,35 миллиона случаев, третьей стала Индия, где зафиксировано 1,3 миллиона случаев. В России выявлено 720,5 тысячи больных коронавирусной инфекцией. Больше четырехсот тысяч зараженных в ЮАР, больше трехсот тысяч пострадали в Мексике, Перу, Чили, Испании. Отметку в двести тысяч зараженных перешагнули Великобритания, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, Италия, Колумбия, Турция, Бангладеш, Германия. Больше ста тысяч случаев заражения – во Франции, Аргентине, Канаде, Катаре, Ираке, к этой границе подходят Индонезия и Египет.

В России за последние сутки зафиксированы 5871 заболевший в 85 регионах – шестой день подряд в стране регистрируют меньше шести тысяч случаев. Всего на территории страны 806 720 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных составляет 597 140 человек. 13 192 человека от COVID-19 скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус подтвержден еще у 14 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 4474 случая заражения коронавирусной инфекцией, 3517 человек выздоровели, 21 умерли – в том числе один человек скончался за последнюю неделю. По количеству выявленных зараженных Липецкая область в России на 51 месте – как и неделю назад.



Ученые Сколковского института рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию



Исследование эпидемиологов показало – источником вируса в нашей стране был не Китай. Специалисты «Сколтеха» провели геномное исследование вируса и установили, что SARS-CoV-2 был завезен в Россию из Европы. Они провели генетический анализ образцов коронавируса нового типа от 211 российских пациентов, которые болели в марте-апреле, сопоставив их с информацией о передвижении населения, сообщает пресс-служба «Сколтеха». А причиной вирусного разнообразия стали 67 независимых завозов – девять из них чуть позже привели к появлению собственных российских вариантов вируса, которые циркулируют только здесь. Результаты также подтвердили предположение, что коронавирус попал в Россию из Европы в конце февраля – начале марта этого года. Препринт с результатами исследования опубликован в базе medRxiv. Совместное исследование проводили ученые из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича.



Новый коронавирус может распространяться на 8 метров



Вирус SARS-CoV-2 способен распространяться на расстояние до 8 метров – к такому выводу пришли немецкие ученые Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI), которые изучали причины вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия. По сообщениям местных СМИ в мае на комбинате заразились больше 1,5 тысяч работников. Ученые реконструировали события и установили, что коронавирус передался от одного человека нескольким другим «в радиусе более восьми метров». Его распространение происходило главным образом в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха. Результаты исследования показали также, что распространению коронавируса на большие расстояния способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха. «Теперь возникает важный вопрос о том, какие условия позволяют коронавирусу распространяться на еще больших расстояниях в других сферах жизни», - отметила руководитель исследовательской группы Мелани Бринкманн.



Ученые составили «коктейль» из антител для нейтрализации коронавируса



Американские ученые утверждают, что новая созданная ими смесь антител может стать «очень мощным» препаратом против SARS-CoV-2 и, в перспективе, победить COVID-19 – об этом рассказывает британское издание The Guardian. Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке выделили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного COVID-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения. Чтобы определить тип смеси антител, которая сможет эффективно уничтожать коронавирус, они провели скрининг антител у 40 пациентов с COVID-19. «Мы считаем, что пациенты в тяжелом состоянии на протяжении более долгого времени подвергались влиянию большего количества вирусных частиц, что позволило их иммунной системе выработать более сильную ответную реакцию», - пояснил руководитель исследования, профессор медицины в Колумбийском университете Дэвид Хо. Антитела являются одной из основных линий защиты организма от вирусных инфекций. Когда вирус проникает в клетки и размножается, иммунная система учится распознавать инфекцию и вырабатывает антитела для дезактивации микроба. Состав антител в препарате, который представили исследователи, настолько разнообразен, что, по их мнению, мутировавшим вариантам коронавируса будет трудно «ускользнуть от них». Эффективность антител подтверждена несколькими испытаниями на животных, сообщается на сайте университета – исследователи планируют их продолжить, а затем провести исследования на людях.



Сибирские генетики получили первых трансгенных мышей, восприимчивых к коронавирусу



Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН получили первых трансгенных мышей, восприимчивых к новому коронавирусу – в их геноме есть человеческий ген, который отвечает за вход вируса в клетки. Уже в сентябре они хотят начать использовать мышей для борьбы с SARS-CoV-2. По словам завлабораторией генетики развития научного института Наримана Баттулина, таких мышей можно использовать для тестирования вакцин, препаратов против коронавируса и что очень важно, исследовать то, как COVID-19 проникает в клетки и оказывает свое негативное действие на организм человека. Модифицированных мышей планируют передавать для исследований в центр «Вектор» и другие научные организации. Сейчас у генетиков есть шесть мышат – два самца и четыре самки.



Потребительские настроения россиян во время пандемического карантина заметно ухудшились



Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II-м квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым кварталом и составил -30%. Расчет индекса потребительских настроений провели специалисты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). Чтобы вывести индекс, участников исследования спрашивают об общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах. Так, 43% респондентов заявили, что за прошлый квартал их материальное положение ухудшилось, и только 10% сегодня верят, что ситуация начнет выправляться в ближайший год. Больше всех от коронакризиса пострадали люди 30–49 лет. В России опрос населения проводит Росстат, в Европе – Европейская комиссия. Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%. Но особенность этого года – в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал. Такие темпы не имеют аналогов за всю историю расчета данных.



В июле также выросла озабоченность населения инфляцией – об этом говорят итоги опроса «инФОм», который был проведен по заказу Центробанка РФ. Так, доля негативных оценок в отношении инфляции составила 30% - на это повлиял рост цен и тарифов на коммунальные услуги. А доля тех, кто ожидал заметно более высокой инфляции по итогам года, достигла 44% - на 7 процентных пунктов выше, чем в апреле.



Рынку труда в Германии потребуется на восстановление около 3 лет



Германскому рынку труда потребуется до 3-х лет, чтобы восстановиться после кризиса, связанного с пандемией. Такое мнение высказал глава Федерального агентства по труду (BA) Детлеф Шеле, передает «Немецкая волна». Сейчас работы нет примерно у 2,85 миллиона жителей Германии, из них почти 640 тысяч потеряли ее из-за пандемии. При этом руководитель BA отметил, что в ряде профессий отмечается даже нехватка кадров - речь идет в первую очередь о сфере ухода за больными и пожилыми. Также работает стратегия неполной занятости, которую начали использовать часть предприятий: «на данный момент мы не видим признаков большой волны увольнений», - эксперт предполагает, что граница в 3 миллиона безработных не будет превышена в июле и августе.



Доходы британских семей резко упали



Жители Британии столкнулись с сильнейшим за 50 лет падением доходов. Как сообщает информагентство Bloomberg, несмотря на все усилия британского правительства по поддержке пострадавших от эпидемии коронавируса домохозяйств, с начала эпидемиологического кризиса снижение их средних доходов составило 4,5%. Это падение произошло в том числе из-за всплеска безработицы в марте-мае текущего года. При том, даже в период финансового кризиса 2008 года доходы британцев сокращались на 2,7%, а уменьшение больше, чем на 4% было в 1975 году во время резкого роста инфляции из-за введенного нефтяного эмбарго арабскими странами. Наиболее уязвимыми оказались молодежь и домохозяйства с низкими доходами, которые больше всего подвержены риску второй волны безработицы из-за нарастающих в экономике Великобритании проблем.



Рост цен на продукты из-за пандемии ощутили 63% мирового населения



Более 60% населения Земли столкнулись с подорожанием продуктов и основных предметов обихода на фоне пандемии коронавируса. Опрос, который провела международная исследовательская компания Ipsos, опубликовал немецкий статистический портал Statista. В среднем о подорожавших продуктах заявили во всем мире 63%. Больше всего таких респондентов в Аргентине и Турции — по 86%. В Чили, Мексике и ЮАР о подорожании заявили по 80% опрошенных.

ВВП России сократится к концу года до 5,5%



Банк России представил обновленный прогноз для российской экономики. Эксперты предполагают, что ВВП России в 2020 году снизится на 4,5%-5,5%, а восстановление экономики будет постепенным. «Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам», - говорится в сообщении ЦБ РФ. Так, в июне замедлились падение промышленного производства, сокращение объемов заказов на внешнем и внутреннем рынках, а также рост безработицы. Продолжается восстановление сферы услуг и розничной торговли. Однако на дальнейшее восстановление экономики могут влиять падение доходов, сдержанное поведение потребителей, осторожные настроения бизнеса и ограничения внешнего спроса. «В этих условиях ВВП снизится на 4,5–5,5% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5–4,5% в 2021 году и 2,5–3,5% в 2022 году», - сообщает ЦБ РФ.



В целом на восстановление экономический активности в России до предкризисных уровней может уйти больше 1,5 лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.



Туристам вернут деньги за поездки по России



Ростуризм предполагает просубсидировать туристам больше 2 миллионов путешествий по России – вернуть часть денег за туристический отдых в виде кэшбека можно будет на направлениях от Калининграда до Владивостока, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. В рамках программы субсидирования туристы получат кэшбек в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч - от 50 до 75 тысяч, 15 тысяч - за поездку дороже 75 тысяч рублей. Условия получения денег - поездка должна быть не менее, чем на пять дней, тур приобретен на сайте туроператора и включает размещение в отеле и перевозку. Оплата должна происходить через российскую платежную систему «Мир» в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом. В программе участвует 51 регион. «Рассчитываем предложить до 2 миллионов самых разных путешествий по России, от Калининграда до Владивостока. Это и Русская Балтика, направления вдоль Волги, которые дают возможности для активного отдыха на реке, и самобытный Русский Север, и солнечный юг Сибири и Байкал, и Дальний Восток, и Кавказ и многие-многие другие регионы. Сейчас мы ведем работу по формированию таких предложений, чтобы они были максимально интересными и разнообразными", - сказала глава Ростуризма. Программа охватит - традиционные поездки на море, отдых на берегу рек и озер, поездки с оздоровительными целями, культурно-познавательные поездки и различные виды активного отдыха на природе. По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, программа если и не панацея для выхода туротрасли из кризиса, но хорошее эффективное подспорье. С одной стороны граждане смогут разнообразно отдохнуть в своей стране, с другой – оживление на туристическом рынке поддержит миллионы рабочих мест для людей, которые трудятся в этой сфере.



Европа ужесточает ограничительные меры



Страны Европы столкнулись с новым ростом больных ковид и снова объявляют ограничительные меры. В основном, это строгое ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Некоторые также просят жителей не выходить без необходимости на улицу. Так, в Англии маски обязательны для посетителей магазинов и супермаркетов, банков – штраф за отказ надеть маску в магазине может составить 100 фунтов стерлингов (127 долларов), сообщает Associated Press. Во Франции с 1 августа пассажиры из 16 стран, где отмечается рост заболеваний COVID-19, должны будут проходить обязательные тесты по прибытии во французские аэропорты или пункты пропуска. Впрочем, иностранцы могут приехать со справкой об отсутствии положительного результата на COVID-19. Кроме того, с конца июля становится обязательным ношение масок в общественных местах. Решение об обязательном ношении масок в людных общественных местах приняли и в Бельгии. Маски возвращаются в города Италии – на севере страны зафиксировали всплеск новых случаев заражения - большинство инфицированных оказались людьми, возвращающимися из-за границы, преимущественно иностранными рабочими. В Испании проверят условия жизни сезонных сельскохозяйственных рабочих – там в некоторых городах уже рекомендуют не выходить на улицы лишний раз. В Германии планируют создать зоны проверки в аэропортах ФРГ, чтобы обязать людей, прибывающих из стран с высоким риском заболевания, пройти тестирование на коронавирус.



В Чехии займутся психическим здоровьем жителей



Национальный институт психического здоровья обратил внимание, что после начала пандемии в стране в три раза вырос риск самоубийств, на 10% увеличилось число психических заболеваний – например, тревожных расстройств или депрессий, сообщает портал aroundprague.cz. Сейчас правительство страны планирует обсудить национальный план действий по профилактике психического здоровья и создать специализированные кризисные центры. «Весь кризис был связан со страхом перед болезнью или страхом за своих близких», - сказал министр здравоохранения Адам Войтех. Он добавил, что социальная изоляция, безработица и предстоящий финансовый кризис также повлияли на психическое здоровье. Правительственный совет по психическому здоровью уже утвердил национальный план действий. В больницах будут созданы кризисные центры – предполагается, что их число вырастет с 5 до 14, по одному в каждом регионе. В дополнение к центрам в период карантина Министерство здравоохранения создало линию психологической помощи. По словам Войтеха, за три месяца работы было обработано 2600 звонков, иногда до ста в день. «В некоторых случаях линия 1212 также предотвращала самоубийства», - добавил министр здравоохранения. По его словам, количество разговоров о домашнем насилии, личных проблемах или проблемах сексуального насилия также увеличилось на 30%.

В ЮАР похитили тесты на коронавирус



В ЮАР, в городе Порт-Элизабет неизвестные угнали грузовик, который перевозил биологический материал, который взяли у жителей, чтобы провести тесты на коронавирус, сообщает вещательная компания ЮАР (SABC). Грузовик угнали со стоянки возле клиники – его позже нашли брошенным, а вот тесты, которые хранились в холодильниках со льдом, пропали. Органы здравоохранения предупредили угонщиков и общественность не прикасаться к тестам, потому что они потенциально заразны. Пока же медики пытаются выяснить точное количество украденных тестов, чтобы определить, сколько человек должны повторно сдать анализ.



Мэр испанского городка запретил есть на улице семечки и конфеты



В муниципалитете Делейтоса (Deleitosa, en Cáceres) на западе Испании запретили есть семечки и конфеты на улице – таким образом местный мэр пытается остановить распространение коронавируса, сообщает портал lavozdegalicia.es. В городке проживают чуть меньше 700 человек. Мэр Хуан Педро Доминго решил пойти на такие меры после того, как в соседних населённых пунктах начали фиксировать вспышки COVID-19. В частности, теперь запрещается есть на улице маленькие конфетки, которые продают в пакетах. Подростки часто покупают упаковку и делятся друг с другом. Это опасно, так как можно легко заразиться коронавирусом, решили в мэрии. То же самое касается и семечек.



Морские черепахи обустраивают гнезда на городских пляжах Каталонии



За последние пять лет на побережье Средиземного моря, от Коста-Брава до Гибралтарского пролива, было обнаружено сто гнезд морских черепах. Для более удаленных пляжей это вполне естественное явление, но удивление экспертов вызывает тот факт, что все больше особей стало гнездиться на городских пляжах, сообщает портал espanarusa.com. Например, это происходит в Каталонии. На прошлой неделе самка морской черепахи (tortuga boba) создала гнездо на оживленном пляже Playa de la Mar Bella в Барселоне. Одной из причин того, что черепаха не побоялась обустроиться на городском пляже, стало отсутствие людей – из-за пандемии в городе почти нет иностранных туристов, да и местных жителей заметно меньше. Также на прошлой неделе было обнаружено гнездо на пляже населенного пункта Вила-Сека. К изучению такого необычного для этих краев явления подключились специалисты из разных университетов Каталонии и Валенсии. Цель мониторинга и исследований состоит в том, чтобы оценить пригодность каталонских пляжей для гнездования морских черепах, изучить изменения миграционных потоков и факторов, влияющих на выживание. Также в будущем специалисты помогут маленьким, только появившимся на свет черепахам дойти до моря, хотя обычно это делают волонтеры со всего мира в зонах с наибольшим количеством гнезд. Например, в гнезде на пляже Барселоны было обнаружено 77 яиц, 17 из которых были доставлены в Фонд охраны морской фауны Каталонии для искусственной инкубации. Само гнездо было перенесено вглубь пляжа и огорожено, чтобы избежать контакта с водой в случае, если побережье накроют сильные волны. Всех жителей, проводящих время на каталонских пляжах, просят быть внимательными.