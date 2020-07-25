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Очередная акция в поддержку Фургала собрала в Хабаровске 6,5 тыс. человек
В Хабаровске продолжаются несогласованные акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств.
Неделей ранее на аналогичной акции насчитали около 10 тыс. человек. После этого в течение недели к зданию правительства края приходили от 100 до 300 протестующих.
Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. Люди требуют, чтобы процесс по делу экс-губернатора был открытым и проходил в Хабаровске, а не в Москве. Хабаровчане также недовольны назначением на пост исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярёва, сообщает www.ntv.ru