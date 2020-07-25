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Очередная акция в поддержку Фургала собрала в Хабаровске 6,5 тыс. человек

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В Хабаровске продолжаются несогласованные акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств.

Очередная акция 25 июля, по подсчетам мэрии Хабаровска, собрала 6,5 тыс. участников. «На площади перед правительством региона сегодня собрались около 3 тыс. человек. Во время шествия к толпе присоединились еще около 3 тыс. человек. Всего акция собрала около 6,5 тыс. горожан», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Неделей ранее на аналогичной акции насчитали около 10 тыс. человек. После этого в течение недели к зданию правительства края приходили от 100 до 300 протестующих.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят с 11 июля. Люди требуют, чтобы процесс по делу экс-губернатора был открытым и проходил в Хабаровске, а не в Москве. Хабаровчане также недовольны назначением на пост исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярёва, сообщает www.ntv.ru


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