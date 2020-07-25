Бывший схиигумен Сергий заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

Бывший схиигумен Сергий заявил, что Среднеуральский женский монастырь, откуда его просит удалиться Екатеринбургская епархия, не является собственностью РПЦ.

«Земля под монастырем находится в аренде и не является собственностью Екатеринбургской епархии. Екатеринбургская епархия ни копейки не дала на строительство церквей и зданий в монастыре, они строились на пожертвования и оформлялись на тех, кто вкладывал деньги. Нет ни одного здания, которое принадлежало бы Екатеринбургской епархии. Все документы на здания находятся у частных лиц», — сказал он в видеозаписи, размещенной в аккаунте своего пресс-секретаря Всеволода Могучего в YouTube.

Сергий заявил, что игумению Варвару (Крыгина), которую епархия называет законной настоятельницей обители, считают Иудой. «Она заявила, что у нее нет ничего — ни веры, ни креста. Управлять монастырем она не может», — сказал Сергий.

Он также отметил, что в случае попытки захвата монастыря будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении Сергия священнического сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. Причиной стали ролики с проповедями Сергия, опубликованные на YouTube, в которых он заявил о создании «электронного концлагеря Сатаны», проклинал руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии и выступал против первых лиц государства, сообщает www.znak.com





