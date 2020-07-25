Происшествия
вчера, 18:30
Грузовик «Хендай» перевернулся после столкновение с «Ладой Гранта»
В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.
24 июля в селе Кулешовка на повороте к селу Сенцово Липецкого района столкнулись грузовик «Хендай» и «Лада Гранта».
- В результате ДТП автомобиль «Хендай» перевернулся на бок, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадал водитель легкового автомобиля — он госпитализирован.
Ликвидировали последствия ДТП и оказывали помощь пострадавшему сотрудники МЧС и УГПСС по Липецкой области.
По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
- В результате ДТП автомобиль «Хендай» перевернулся на бок, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадал водитель легкового автомобиля — он госпитализирован.
Ликвидировали последствия ДТП и оказывали помощь пострадавшему сотрудники МЧС и УГПСС по Липецкой области.
По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
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