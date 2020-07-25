Грузовик «Хендай» перевернулся после столкновение с «Ладой Гранта»

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

24 июля в селе Кулешовка на повороте к селу Сенцово Липецкого района столкнулись грузовик «Хендай» и «Лада Гранта».



- В результате ДТП автомобиль «Хендай» перевернулся на бок, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадал водитель легкового автомобиля — он госпитализирован.



Ликвидировали последствия ДТП и оказывали помощь пострадавшему сотрудники МЧС и УГПСС по Липецкой области.



По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.



