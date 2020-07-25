Происшествия

вчера, 18:30

Грузовик «Хендай» перевернулся после столкновение с «Ладой Гранта»

18 5270
#авария #ДТП
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Грузовик «Хендай» перевернулся после столкновение с «Ладой Гранта»

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

24 июля в селе Кулешовка на повороте к селу Сенцово Липецкого района столкнулись грузовик «Хендай» и «Лада Гранта». 

- В результате ДТП автомобиль «Хендай» перевернулся на бок, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Пострадал водитель легкового автомобиля — он госпитализирован.

Ликвидировали последствия ДТП и оказывали помощь пострадавшему сотрудники МЧС и УГПСС по Липецкой области.

По предварительным данным, водитель «Гранты» выехал на полосу встречного движения.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

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#авария #ДТП
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Комментарии (18)

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Василий

вчера, 23:41
Дорога, непрощает ошибок.
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Светлана

вчера, 23:29
Вы не знаете ничего! Что языками трепаться!!! Каждого может коснуться!!!
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Прожектор

вчера, 23:06
Всё зависит от нас, там, где так говорят, самая большая смертность на дорогах.
ответить

Гость

вчера, 23:03
Не судите и не судим будите!!!
ответить

Ну ну

вчера, 22:46
Всё зависит от нас, а может про вас, как в том анекдоте : ДА ОНИ ТУТ ВСЕ ПО ВСТРЕЧКЕ ЕДУТ.
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Серый

вчера, 22:42
Кто был за рулём? Мужчина или женщина?
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048

вчера, 22:32
Гость, на этого гонилу надо повесить все ,,
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гиблое место

вчера, 22:18
в 2012 там милиционеры обгорели в дтп
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60+

вчера, 21:45
Русские авто крепче чем инохлам из фальги и дерьма !
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///

вчера, 21:19
На русском автохламе постоянно провоцируют аварии!!!По статистике почти в каждой аварии виноват водитель русского авто!Уж слишком они самоуверенные...Не бережёте себя,подумайте а других!!!
ответить
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