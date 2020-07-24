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Кроме улицы Пожарского будет перекрыт еще один проезд, но позже

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#Баумана #Заводская
Кроме улицы Пожарского будет перекрыт еще один проезд, но позже

Накануне перекрытия улицы Пожарского городские власти пригласили посмотреть журналистов на ход реконструкции площади Заводской и улицы Баумана.

Председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов напомнил, что на площади Заводской поменяют 13 тысяч квадратных метров асфальта, более 2,5 тысяч бордюрных камней, как на проезжей, так и на пешеходной части, плитку и асфальт пешеходной зоны. Стоимость реконструкции площади более 36 миллионов рублей.

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- При реконструкции улицы Баумана газовым службам потребовалось врезаться в сеть, поэтому они вынуждены зайти на площадь, - рассказал Николай Дергунов. – По графику сетевики должны закончить работы до 23 августа. Как только они закончат, мы сможем продолжить работу на проезжей части, где уже уложен выравнивающий слой. К выходным следующей недели подрядчик собирается укладывать верхний слой. Газовая служба заинтересована выполнить работу раньше. Надеемся, что у нее не возникнет проблем и задержек. 

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Свой оптимизм председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства подкрепляет и тем, что уже сделаны основные по освещению Заводской площади, уложена почти половина плитки, а оставшаяся работа уже не настолько затратная по времени и силам.

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На улице Баумана в районе штаба реконструкции улицы информационную эстафету перехватил начальник управления строительства администрации Липецка Сергей Алпатов. По его словам обновление улицы идет по графику. Уж на 60% выполнено расширение проезжей части. 

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 - ЛГЭК выносит две канализационных сети – напорную и самотечную, на следующей неделе приступит к работам в местных проездах, частично меняем водопровод, который попадает в тело дороги, - рассказал Сергей Алпатов про работу сетевиков. – «Газпром» перетянул ветку высокого давления, заканчивает ветку низкого давления. Дальше останутся работ по продувке и переврезке  к существующим сетям. «Ростелеком» продолжает выносить свои коммуникации из тела дороги.  По планам дорога должна быть готова к октябрю. Но если получится раньше, никто против не будет.

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Объем выполненной работы по трудозатратам Сергей Алпатов оценивает в 45%. По его словам, в ближайшем будущем планируется еще одно перекрытие. Оно коснётся части кольцевой развязки в районе выезда с улицы Баумана на трассу «Орел-Тамбов». Но оно не станет критичным, по мнению чиновника, так как развернуться транспорт сможет через заправочную станцию. 

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Сюрпризов с коммуникациями как на проспекте Победы, по словам начальника управления строительства администрации Липецка, здесь не было – все трубы лежали именно там, где должны. 

Но вот рабочие не совсем разделили эту точку зрения. Например, уже месяц они не могут заменить худую трубу напротив сокольского кладбища. 

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- Чтобы нам преступить к работе, нужно перекрыть воду, - объяснили рабочие. – А сделать это энергетики не могут – кран течет, но поменять его сходу не получится: он забетонирован и торчит один вентиль. Мы уже к своему начальству обращались. Оно делало заявку в ЛГЭК. Какие-то начальники стройки туда писали… А вода все течет. Уже грунт подмывает. Хотели сами все поменять, но нам запретили. Глядишь, напишите, и сдвинется дело с мертвой точки.

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#Баумана #Заводская

Комментарии (1)

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Босс

53 минуты назад
Ливневая канализация то будет?
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