Общество

вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: ночная авария, жизнь после ограничений и «Отпуск без виз»

2 3359
#вечерка #авария #коронавирус #"Отпуск без виз"
1
Липецкая вечЁрка: ночная авария, жизнь после ограничений и «Отпуск без виз»

Сегодня, 24 июля, утро началось с известия о смертельном ДТП, в котором погибли 19-летний водитель и его 15-летний пассажир. Губернатор подписал официальный документ о переходе к третьему этапу снятия ограничений, GOROD48 съездил в Курскую область, где много интересных мест для любителей путешествий.

В ночной аварии сегодня погиб 19-летний водитель и его 15-летний пассажир. Около часа ночи «Субару-Импреза» врезался в столб на улице Гагарина. По предварительной информации, водитель не был пьян, возможно, он не смог сориентироваться на дороге.

- Жалко их, они же еще дети, - соболезнуют липчане в комментариях.

- Они вчера нас обогнали на повороте. Газу дали, и их повело, и унесло в столб, - пишут свидетели ДТП.

Губернатор Игорь Артамонов сегодня внес изменения в постановление №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». Это значит, что регион точно перешел к третьему этапу снятия ограничений. И бизнес, не опасаясь штрафов, может открывать ТРЦ и рестораны.

Сегодня в Липецкой области COVID-19 обнаружили у 12 человек. Причем инфекция стала появляться в тех, районах, где ее не было уже неделю. Например, в Тербунском COVID-19 не фиксировали с 18 июля. А сегодня в районе двое заболевших.  Выздоровели сегодня 30 человек. С начала эпидемии выздоровевших более 3,5 тысячи.

Хоть ограничения и сняли, это совсем не значит, что все заканчивается. Самоизоляция еще долго будет аукаться липчанам. Арендаторы ТРЦ «Европа» обратились за защитой к президенту Владимиру Путину. Собственник торгового центра Владимир Чеботарев требует погасить аренду в полном объеме, не смотря на то, что магазины не работали несколько месяцев.

Накануне выходных GOROD48 вновь зовет в путешествие. Чтобы увидеть тысячелетнюю статую или поражающий размерами глубочайший каньон достаточно отъехать на 350 километров от Липецкой области: авторы нашего проекта «Отпуск без виз» нашли эти диковины в Курской области.  
 
2 3359
#вечерка #авария #коронавирус #"Отпуск без виз"
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кот ученый

вчера, 23:48
Не зря же говорят что ПДД написаны кровью. Молодежь за рулем глупа, ее отрезвит только вид трупа рядом с местом ДТП.
ответить

Иван

вчера, 21:17
Семен, в этом месяце мэр Липецка опубликует свою декларацию о доходах за 2019 г. Ты очень удивишься указанным там цифрам
ответить

Еще в рубрике

На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие
#Детский парк #благоустройство
12
На игровой площадке в Детском парке рабочие укладывают покрытие

вчера, 18:58

Общество
Часть улицы Космонавтов останется без воды
#отключения
5
Часть улицы Космонавтов останется без воды

вчера, 17:47

Общество
Детские лагеря откроются 27 июля, смены уменьшены до двух недель
#лагери отдыха
6
Детские лагеря откроются 27 июля, смены уменьшены до двух недель

вчера, 17:08

Общество
Кроме улицы Пожарского будет перекрыт еще один проезд, но позже
#Баумана #Заводская
3
Кроме улицы Пожарского будет перекрыт еще один проезд, но позже

вчера, 16:28

Общество
Арендаторы «Европы» обратились к Путину за защитой
#ТРЦ #конфликт
117
Арендаторы «Европы» обратились к Путину за защитой

вчера, 16:02

Общество
«По ночам на этом повороте устраивают дрифт»
#Военный городок #дорога
23
«По ночам на этом повороте устраивают дрифт»

вчера, 15:47

Общество