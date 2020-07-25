Липецкая вечЁрка: ночная авария, жизнь после ограничений и «Отпуск без виз»

Сегодня, 24 июля, утро началось с известия о смертельном ДТП, в котором погибли 19-летний водитель и его 15-летний пассажир. Губернатор подписал официальный документ о переходе к третьему этапу снятия ограничений, GOROD48 съездил в Курскую область, где много интересных мест для любителей путешествий.