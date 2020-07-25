вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: ночная авария, жизнь после ограничений и «Отпуск без виз»
Сегодня, 24 июля, утро началось с известия о смертельном ДТП, в котором погибли 19-летний водитель и его 15-летний пассажир. Губернатор подписал официальный документ о переходе к третьему этапу снятия ограничений, GOROD48 съездил в Курскую область, где много интересных мест для любителей путешествий.
- Жалко их, они же еще дети, - соболезнуют липчане в комментариях.
- Они вчера нас обогнали на повороте. Газу дали, и их повело, и унесло в столб, - пишут свидетели ДТП.
Губернатор Игорь Артамонов сегодня внес изменения в постановление №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области». Это значит, что регион точно перешел к третьему этапу снятия ограничений. И бизнес, не опасаясь штрафов, может открывать ТРЦ и рестораны.
Сегодня в Липецкой области COVID-19 обнаружили у 12 человек. Причем инфекция стала появляться в тех, районах, где ее не было уже неделю. Например, в Тербунском COVID-19 не фиксировали с 18 июля. А сегодня в районе двое заболевших. Выздоровели сегодня 30 человек. С начала эпидемии выздоровевших более 3,5 тысячи.
Хоть ограничения и сняли, это совсем не значит, что все заканчивается. Самоизоляция еще долго будет аукаться липчанам. Арендаторы ТРЦ «Европа» обратились за защитой к президенту Владимиру Путину. Собственник торгового центра Владимир Чеботарев требует погасить аренду в полном объеме, не смотря на то, что магазины не работали несколько месяцев.
Накануне выходных GOROD48 вновь зовет в путешествие. Чтобы увидеть тысячелетнюю статую или поражающий размерами глубочайший каньон достаточно отъехать на 350 километров от Липецкой области: авторы нашего проекта «Отпуск без виз» нашли эти диковины в Курской области.
Кот ученый
Иван