Общество

сегодня, 15:47

«По ночам на этом повороте устраивают дрифт»

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#Военный городок #дорога
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«По ночам на этом повороте устраивают дрифт»

Липчанин уже несколько месяцев добивается того, чтобы на дороге в Военном городке установили специальные знаки и сделали искусственные неровности.

Много лет дорога в Военном городке напоминала прифронтовую. Ямы, выбоины, ездили здесь медленно, боясь разбить подвеску. Военный городок принадлежит министерству обороны. Собственник дорогу чинить не спешил, а муниципалитет, понятное дело, чужую дорогу тоже делать не торопился. Максимум — латали ямы.



И вдруг свершилось. Дорогу отремонтировали. Теперь на ней ровный асфальт. Вот бы и радоваться, но жители Военного городка недовольны. Дело в том, что здесь нет дорожных знаков, а искусственная неровность только у продуктового магазина. Водители, видя хорошее покрытие, даже на поворотах прибавляют скорость.  

— Я не раз становился свидетелем опасных для пешеходов ситуаций, которые провоцируют водители, не снижая скорость на «слепом» повороте, двигаясь по направлению от стадиона к Дому офицеров. А на втором повороте уже сбили юного мотоциклиста. Уверяю, что это может действительно привести к серьезным последствиям, особенно вечером. Тротуара нет и пешеходного перехода нет, знаков нет. Люди ходят по проезжей части. Особенно много детей, идущих от стадиона и обратно. По ночам гонщики устраивают чуть ли не дрифт на этом повороте, входя в него на большой скорости, — рассказал GOROD48 житель Военного городка Денис. Он хочет добиться того, чтобы на обновленной дороге установили знаки и искусственные неровности.

Денис уже обращался в прокуратуру Советского района. В надзорном ведомстве его послали в Военную прокуратуру, так как городок принадлежит министерству обороны.




В военной прокуратуре заявили — вопрос не в их компетенции.




Липчанин обратился в департамент имущественных отношение министерства обороны. Оттуда его отправили в администрацию Липецка.



В мэрии Денису пообещали заняться безопасностью дороги, как только Военный городок перейдет в собственность муниципалитета. Липчанин опасается, как бы не было поздно. 



Мы побывали в Военном городке. Дорога отличная, но ходить по ней небезопасно. Надо внимательно смотреть по сторонам.

— Недавно дети на самокатах и велосипедах катались, автомобиль резко выехал из поворота! Еще буквально секунда, и была бы трагедия, — возмущается местный житель.

— Очень много машин едет, а дети бегают — опасно! Дорожные знаки надо поставить и искусственные неровности, — добавляет другой житель Военного городка.

— В Военном городке много проблем. Для их оперативного решения мы ждем, когда его территория из ведения министерства обороны перейдет муниципалитету, — рассказали GOROD48 в мэрии, и выразили надежду, что это произойдет в 2020 году.

Пока тянется история с передачей территории, дорогу в Военном городке ведь все-таки сумели сделать, не дожидаясь эпохального события. Как выяснилось, починили ее на частные средства. Оказывается есть меценаты в Липецке! Но содержать сделанное и тем более устанавливать знаки, бизнес, понятное дело, не будет. А различные ведомства терпеливо ждут согласований. Хотя установить знаки, пожалуй, куда проще, чем отремонтировать дорогу. Ее то сумели сделать.
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#Военный городок #дорога
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Комментарии (12)

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Злой

17 минут назад
Пипецк, а у тебя и одной нету
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Житель

33 минуты назад
Перед началом улицы Верхняя Логовая (спуск вниз с улицы Липовская) недавно установили знак ограничения движения 10 км/ч и это не помогло! Как там носились на большой скорости, так и носятся по этому узкому спуску!!! Людям с детьми ходить там не возможно!Власти примите дополнительные меры к ограничению скоростного режима на данной улице! Город 48 сделайте еще и там репортаж!
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Пипецк

52 минуты назад
Вояки бездельники, не зря говорят одна извилина и та от фуражки.
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Житель городка

сегодня, 16:44
И пешеходную зону нужно обязательно, ходят с детьми по дороге очень опасно
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Евдокимов-электрод

сегодня, 16:34
Если дорога никому не принадлежит, то кто-же ее отремонтировал???
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Вася

сегодня, 16:28
Что же военные такие у нас беспомощные. Детскую площадку сделать не в состоянии, и вот даже дорогу не могут обезопасить. Наверное тыловика у них нет.
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житель

сегодня, 16:23
Страна дураков,чем лучше-тем хуже!
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Мы с ребёнком

сегодня, 16:18
Шли около Авиатора, так нас какой-то укурок чуть не сбил!!! Нёсся как за бесплатной дозой!!!
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все элементарно

сегодня, 16:14
Установить заки и камеру видео-фото-фиксации и гонщики-понторезы будут как шелковые и деньги в бюджет.
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VV

сегодня, 16:12
страна дураков ....воен.городок ладно относится к военным ...но дороги ГИБДД ...тоже не может знаки установить ....это же какой то дурдом .....
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