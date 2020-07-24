сегодня, 15:47
«По ночам на этом повороте устраивают дрифт»
Липчанин уже несколько месяцев добивается того, чтобы на дороге в Военном городке установили специальные знаки и сделали искусственные неровности.
И вдруг свершилось. Дорогу отремонтировали. Теперь на ней ровный асфальт. Вот бы и радоваться, но жители Военного городка недовольны. Дело в том, что здесь нет дорожных знаков, а искусственная неровность только у продуктового магазина. Водители, видя хорошее покрытие, даже на поворотах прибавляют скорость.
— Я не раз становился свидетелем опасных для пешеходов ситуаций, которые провоцируют водители, не снижая скорость на «слепом» повороте, двигаясь по направлению от стадиона к Дому офицеров. А на втором повороте уже сбили юного мотоциклиста. Уверяю, что это может действительно привести к серьезным последствиям, особенно вечером. Тротуара нет и пешеходного перехода нет, знаков нет. Люди ходят по проезжей части. Особенно много детей, идущих от стадиона и обратно. По ночам гонщики устраивают чуть ли не дрифт на этом повороте, входя в него на большой скорости, — рассказал GOROD48 житель Военного городка Денис. Он хочет добиться того, чтобы на обновленной дороге установили знаки и искусственные неровности.
Денис уже обращался в прокуратуру Советского района. В надзорном ведомстве его послали в Военную прокуратуру, так как городок принадлежит министерству обороны.
В военной прокуратуре заявили — вопрос не в их компетенции.
Липчанин обратился в департамент имущественных отношение министерства обороны. Оттуда его отправили в администрацию Липецка.
В мэрии Денису пообещали заняться безопасностью дороги, как только Военный городок перейдет в собственность муниципалитета. Липчанин опасается, как бы не было поздно.
Мы побывали в Военном городке. Дорога отличная, но ходить по ней небезопасно. Надо внимательно смотреть по сторонам.
— Недавно дети на самокатах и велосипедах катались, автомобиль резко выехал из поворота! Еще буквально секунда, и была бы трагедия, — возмущается местный житель.
— Очень много машин едет, а дети бегают — опасно! Дорожные знаки надо поставить и искусственные неровности, — добавляет другой житель Военного городка.
— В Военном городке много проблем. Для их оперативного решения мы ждем, когда его территория из ведения министерства обороны перейдет муниципалитету, — рассказали GOROD48 в мэрии, и выразили надежду, что это произойдет в 2020 году.
Пока тянется история с передачей территории, дорогу в Военном городке ведь все-таки сумели сделать, не дожидаясь эпохального события. Как выяснилось, починили ее на частные средства. Оказывается есть меценаты в Липецке! Но содержать сделанное и тем более устанавливать знаки, бизнес, понятное дело, не будет. А различные ведомства терпеливо ждут согласований. Хотя установить знаки, пожалуй, куда проще, чем отремонтировать дорогу. Ее то сумели сделать.
Злой
Житель
Пипецк
Житель городка
Евдокимов-электрод
Вася
житель
Мы с ребёнком
все элементарно
VV