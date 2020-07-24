Коронавирус
сегодня, 14:14
Завершено лечение от коронавирусной инфекции еще 30 человек
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Сегодня завершено лечение еще 30 жителей Липецкой области, которым диагностировали COVID-19. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 4460 случаев новой коронавирусной инфекции, 3517 человек выздоровели, 21 человек умер, лечение 922 человек продолжается.
В больницах находятся 233 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 195 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 689 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 6
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 1
Липецкий район - 2
Тербунский район - 2.
В больницах находятся 233 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 195 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 689 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 6
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 1
Липецкий район - 2
Тербунский район - 2.
1 1115
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