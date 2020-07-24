Коронавирус

сегодня, 14:14

Завершено лечение от коронавирусной инфекции еще 30 человек

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#коронавирус
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Завершено лечение от коронавирусной инфекции еще 30 человек
Сегодня завершено лечение еще 30 жителей Липецкой области, которым диагностировали COVID-19. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 4460 случаев новой коронавирусной инфекции, 3517 человек выздоровели, 21 человек умер, лечение 922 человек продолжается.

В больницах находятся 233 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 195 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 689 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк - 6
Грязинский район - 1
Долгоруковский район - 1
Липецкий район - 2
Тербунский район - 2.
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#коронавирус
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Комментарии (1)

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сегодня, 16:12
убрать с карты области, где показано распространение инфекции "точки" тех, кто уже выздоровел. А то здесь информация положительная, а на карте - "ступить некуда", один страх и ужас.
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