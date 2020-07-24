Завершено лечение от коронавирусной инфекции еще 30 человек

Сегодня завершено лечение еще 30 жителей Липецкой области, которым диагностировали COVID-19. С начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 4460 случаев новой коронавирусной инфекции, 3517 человек выздоровели, 21 человек умер, лечение 922 человек продолжается.



В больницах находятся 233 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 195 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 689 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 6

Грязинский район - 1

Долгоруковский район - 1

Липецкий район - 2

Тербунский район - 2.

