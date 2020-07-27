Доброе утро, Липецк!

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Ещё один вариант быстрого и красивого летнего завтрака - гренки-рулетики У тостового пшеничного хлеба отрежьте корки. Смажьте 2/3 куска маскарпоне (можно заменить жирным творогом или сливочным сыром) слоем примерно в 3 мм, а оставшуюся часть слоем в 1 мм. На толстый слой выложите нарезанные ягоды (у меня клубника) и присыпьте сахарной пудрой. Сверните в рулетик, начав с толстой стороны. Взбейте 1 яйцо с 50 мл молока и обмакните рулетик в эту смесь. ⠀ На сливочном масле обжарьте рулетики на среднем огне до румяности. При подаче можно полить шоколадным или ванильным соусом. ⠀ #родивилова_рецепты ⠀ Видеоверсия есть в папке «Завтраки» в Актуальном ⠀ Как вам такая идея завтрака? Любите гренки? По традиции - сохранили, маякните в комментариях