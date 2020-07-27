49 минут назад
Доброе утро, Липецк!
Погода
Синоптики прогнозируют, что 27 июля в Липецке будет комфортная летняя погода, без палящего солнца и тропических ливней. По прогнозу метеорологов сегодня в Липецке - переменная облачность, без осадков, днем до +29С, ночью - до +12С. 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году — 7 градусов тепла.
Коммуналка
Энергетики 27 планируют отключения холодной воды. С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся дома № 19а по улице 40 лет Октября и № 7 по улице Энергостроителей – цистерны с водой подъедут непосредственно к домам. С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 35 в 15 микрорайоне – жители смогут набрать воду для питья и хозяйственных нужд также рядом с домом. В это же время холодную воду отключат на улицах частного сектора – по улице Баумана (в домах с № 1 по № 203), по улицам Кочеткова, Семенова Тянь-Шанского, Бабушкина, Бедного, Бардина, Хабарова, а также в переулках Ракетном, Болотникова, Теплом, Курчатова, космическом, Васнецова. Машина с водой подъедет к дому № 90 по улице Баумана.
Дороги
Проезд на участке улицы Прокатная от проспекта Мира до улицы Крупской закроют водоналивными барьерами. Ограничение движения будет действовать 27 и 28 июля с 8:00 до 20:00. Объехать временно перекрытый участок можно будет по улицам А. Невского и М. Расковой. Тем кто живет или работает на Соколе, стоит помнить об изменении маршрутов автобусов №№ 39, 43, 44, 64, 90 и 324К. Автобусы пойдут по новому маршрутам из-за реконструкции улицы Баумана.
Жители района Опытной станции и Привокзальных прудов могут воспользоваться новой переправой через водоем: монтаж пешеходного мостика обещают сегодня завершить.
Планы
27 июля в Липецке и большинстве районов области начинают работать в привычном режиме детские сады. Родители, которые хотят привести детей в группу, должны за два-три дня обратиться к воспитателям для заказа питания на детей. За три дня до посещения детсада необходимо получить медицинскую справку от врача о состоянии здоровья и эпидемиологическом окружении ребенка. В детсадах сохраняется масочный режим для родителей, налажен медицинский контроль. Перед входом в группу малышам измерят температуру. В детских садах регулярно будет проводиться дезинфекция помещений.
Тем, кто думает о будущем Липецка, рекомендуем пройти опрос городского департамента архитектуры и градостроительства. Чиновники интересуются, где стоит сделать особый упор на озеленение. Высказать свою позицию можно здесь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В последние годы во всем мире появляется тренд на экологичность: города становятся более зелёными, появляются отдельные районы и города-сады! Например к 2050 году Лондон будет на 50% покрыт зеленью, как заявляет мэр города. Другие города и страны стремятся снизить напряжённость в мегаполисах путём высадки деревьев и создания зелёных пространств. В следующем году для Липецка будут выделены федеральные средства на озеленение. В данный момент мы прорабатываем перечень мест для высадки деревьев и хотим поинтересоваться у вас, какие на ваш взгляд места требуют больше зелёных насаждений? Где городу не хватает зелёных пространств? Это могут быть аллейные посадки, рядовые (высадка деревьев или кустарников вдоль дорожек), группы посадок и одиночные посадки или живые изгороди и газоны. Пишите ваши предложения в комментариях #липецк #lipetsk #gorod48 #depgrad48 #липецкаяобласть #город48 #градостроительство #строительство #мойгородлипецк
А вот тех, кто думает о переменах в масштабе России и планеты, ждут на конкурс «Ты – инноватор». К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, коллективы (от 3-х человек). Регистрация на региональный этап продлена до 1 августа. Работы и разработки принимаются по целому спектру направлений инженерные и информационные технологии, цифровые сервисы, спортивные, медицинские и биомедицинские технологии, экология, энергоэффективные и сельскохозяйственные технологии, транспорт и космические технологии, энергетика и ядерные технологии.
Заряд на бодрость
Что вас радует утром? Вкусный завтрак?! Не проблема: вдохновляемся примером Дарьи Родивиловой и готовим вкусняшку. Да, иногда для удачного дня, стоит его просто вкусно начать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ещё один вариант быстрого и красивого летнего завтрака - гренки-рулетики У тостового пшеничного хлеба отрежьте корки. Смажьте 2/3 куска маскарпоне (можно заменить жирным творогом или сливочным сыром) слоем примерно в 3 мм, а оставшуюся часть слоем в 1 мм. На толстый слой выложите нарезанные ягоды (у меня клубника) и присыпьте сахарной пудрой. Сверните в рулетик, начав с толстой стороны. Взбейте 1 яйцо с 50 мл молока и обмакните рулетик в эту смесь. ⠀ На сливочном масле обжарьте рулетики на среднем огне до румяности. При подаче можно полить шоколадным или ванильным соусом. ⠀ #родивилова_рецепты ⠀ Видеоверсия есть в папке «Завтраки» в Актуальном ⠀ Как вам такая идея завтрака? Любите гренки? По традиции - сохранили, маякните в комментариях
Для того, чтобы рассказать всему городу, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк.
Планы на вечер
В художественной галерее «Буксир» представлена московского фотохудожника Александра Забрина «Монгол. Две реальности» и «Синьцзян». География съемок - предгорья Тянь-Шаня. Липчанам это место близко благодаря нашему земляку, великому географу П.П. Семенову-Тян-Шанскому, который первым исследовал недоступные до него горы и озера. Красота этой природы вдохновила Сергея Бодрова-старшего снять здесь фильм «Монгол». На выставке представлены фотографии, отснятые непосредственно на съемочной площадке фильма. В галерее представлены живые картины жизни времен молодого Чингиз-хана. Имя этого завоевателя связано и с нашей областью: легенды о том, почему Чингиз-хан развернул свое войско под Ельцом, до сих пор будоражат исследователей.
На этой неделе снова начнут свою работу кинотеатры. Одной из премьер недели будет американский фильм ужасов «Зеркала: Инкарнация». В центре сюжета оказываются угрюмые сестры-подростки — Оливия и Клэр. Мать дочерей недавно умерла, оставив их наедине с этим горем. Поскольку девочки несовершеннолетние, их отправляют жить к родной тёте Бет. Мамина сестра всегда была странной и отстраненной женщиной. Да и мужчина, живущий по соседству, выглядит довольно подозрительно... Смотреть фильм понравится всем любителям ужасов.
Доброе
Да уж
Бобровая струя
Барханный котик