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Дело Ефремова приняло неожиданный оборот

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#Ефремов #авария #ДТП
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Дело Ефремова приняло неожиданный оборот

Сожительница погибшего в аварии водителя фургона подала в суд на следствие.

Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие. Известно, что Ирина жила в гражданском браке с Захаровым.

Причина обращения в суд - следствие отказалось признавать потерпевшей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова гражданскую жену погибшего Сергея Захарова. Потерпевшими признаны только вдова, брат и два сына погибшего. Защита Ефремова со своей стороны заявляет, что "такого понятия в законе, как гражданская жена, нет, соответственно непризнание ее потерпевшей нам кажется законным и обоснованным".

- Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина обратилась, если я не ошибаюсь, в Тверской суд Москвы с жалобой в рамках 125-й статьи УПК на бездействие следствия по уголовному делу, не признавшего ее потерпевшей, - сообщил РИА Новости адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Напомним, по версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Дело было расследовано за короткий срок: с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.
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#Ефремов #авария #ДТП
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