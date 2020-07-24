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сегодня, 12:59
В России прогнозируют потребительский кризис
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Наша страна вошла в топ-5 государств с негативным прогнозом по настроениям потребителей.
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во II квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. Для сравнения: в Дании и Швеции он снизился лишь до отметки минус 2% и минус 5% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты расчета Индекса потребительских настроений (ИПУ) Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ), пишут «Ведомости».
- Стремительность ухудшения потребительских настроений - практически моментальный обвал индекса на 19 п. п. в течение одного квартала - пока является беспрецедентной. Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а ИПУ терял одномоментно не более 14-15 п. п., - отмечается в исследовании.
В то же время в исследовании отмечается, что глубину падения индикатора нельзя назвать рекордной, такие значения наблюдались и раньше. Также выяснилось, что почти у половины (43%) граждан ухудшилось материальное положение и только 10% респондентов верят, что в ближайший год ситуация наладится, пишет «Лента». По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, пессимистичнее всего настроены люди, составляющие самую производительную часть общества: это граждане от 30 до 49 лет.
Ранее исследование аналитического портала Сбербанка SberIndex показало, что потребительский спрос в России не меняется уже несколько недель и, таким образом, вышел на плато. Индекс потребительской активности достиг отметки 77,1 из 100, напоминает «Коммерсант».
Несмотря на восстановившийся в целом спрос пандемия коронавируса все еще влияет на продажи в некоторых категориях. В частности, из-за ограничения передвижения продажи препаратов от отравления в аптеках с начала года сократились почти на 13% и продолжают падать.
- Стремительность ухудшения потребительских настроений - практически моментальный обвал индекса на 19 п. п. в течение одного квартала - пока является беспрецедентной. Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным, а ИПУ терял одномоментно не более 14-15 п. п., - отмечается в исследовании.
В то же время в исследовании отмечается, что глубину падения индикатора нельзя назвать рекордной, такие значения наблюдались и раньше. Также выяснилось, что почти у половины (43%) граждан ухудшилось материальное положение и только 10% респондентов верят, что в ближайший год ситуация наладится, пишет «Лента». По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, пессимистичнее всего настроены люди, составляющие самую производительную часть общества: это граждане от 30 до 49 лет.
Ранее исследование аналитического портала Сбербанка SberIndex показало, что потребительский спрос в России не меняется уже несколько недель и, таким образом, вышел на плато. Индекс потребительской активности достиг отметки 77,1 из 100, напоминает «Коммерсант».
Несмотря на восстановившийся в целом спрос пандемия коронавируса все еще влияет на продажи в некоторых категориях. В частности, из-за ограничения передвижения продажи препаратов от отравления в аптеках с начала года сократились почти на 13% и продолжают падать.
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