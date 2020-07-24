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сегодня, 12:54
«Коронавирусные» выплаты на детей могут сделать ежемесячными
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Как пишут «Известия», правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Средства Минтруд должен будет направить регионам. Принятие проекта позволит обеспечить софинансирование выплат всем нуждающимся семьям с детьми.
После распространения пандемии новой коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин принял решение о денежных выплатах родителям с детьми. Семьи с ребенком до трех получали с апреля по июнь по пять тысяч рублей, а семьи с детьми до 16 лет получили 10 тысяч.
В обращении к гражданам 23 июня глава государства уже анонсировал дополнительную выплату пособий в размере 10 тысяч рублей на несовершеннолетних до 16 лет. Ранее сообщалось, что деньги отправлены на счета 90% получателей. При этом ритейлеры заявили, что часть денег из выплат россияне потратили на покупку новых смартфонов, напоминает телеканал «360».
Принятие решения о выплатах семьям с низким доходом «детских» денег будет своевременным и справедливым. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.
- Сейчас время отпусков, и многие планируют, как провести оздоровление деток: выезды на природу и на море, улучшение рациона питания, употребление сезонных овощей и фруктов. Кроме того, многим семьям нужно обновлять и детский гардероб — малыши достаточно быстро растут. Да и в тех семьях, где дети достигли 7-летнего возраста, нужно уже сейчас думать о школе, а это тоже определенные расходы, — заключил Иван Соловьев.
После распространения пандемии новой коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин принял решение о денежных выплатах родителям с детьми. Семьи с ребенком до трех получали с апреля по июнь по пять тысяч рублей, а семьи с детьми до 16 лет получили 10 тысяч.
В обращении к гражданам 23 июня глава государства уже анонсировал дополнительную выплату пособий в размере 10 тысяч рублей на несовершеннолетних до 16 лет. Ранее сообщалось, что деньги отправлены на счета 90% получателей. При этом ритейлеры заявили, что часть денег из выплат россияне потратили на покупку новых смартфонов, напоминает телеканал «360».
Принятие решения о выплатах семьям с низким доходом «детских» денег будет своевременным и справедливым. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.
- Сейчас время отпусков, и многие планируют, как провести оздоровление деток: выезды на природу и на море, улучшение рациона питания, употребление сезонных овощей и фруктов. Кроме того, многим семьям нужно обновлять и детский гардероб — малыши достаточно быстро растут. Да и в тех семьях, где дети достигли 7-летнего возраста, нужно уже сейчас думать о школе, а это тоже определенные расходы, — заключил Иван Соловьев.
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