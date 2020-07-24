сегодня, 12:49
Паспорт России стало получить еще проще
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.
- Для многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. С 24 июля независимо от гражданской принадлежности этот документ уже никому предоставлять не нужно. Кроме того, понимая, что большое количество документов иностранный гражданин собирает для получения того или иного статуса, вместе с заявлением о приобретении гражданства не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие источник средств существования, так как это происходит при подаче документов на вид на жительство, - разъяснила начальник миграционного главка МВД.
Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах — членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств, отмечает РИА Новости.
В середине июля президент Владимир Путин упростил получение гражданства для иностранцев с совершеннолетними дееспособными российскими детьми, напоминает ТАСС. В марте был принят закон об упрощенном получении российского паспорта для украинцев и белорусов.