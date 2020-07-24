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Эксперты: как правильно выбрать мороженое
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Роскачество рассказывает, на что обращать внимание перед покупкой. Важно все — от жирности до веса.
При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации. В организации напомнили, что основу мороженого составляют молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы.
Cогласно техрегламенту, молока должно быть более 40 процентов, остальное — немолочная часть, за исключением растительных жиров, отмечает РИА Новости. Если количество растительных жиров достигает 100% - то это уже не мороженое, а «десерт замороженный».
Как отмечается на сайте организации, мороженое должно иметь равномерный цвет. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем цвет желтее. В том случае, если цвет мороженого с добавками неравномерный, это может говорить о том, что на производстве его плохо перемешали.
Эксперты также советуют обращать внимание на глазурь, сообщает «Мир». Она не должна излишне крошиться или быть липкой. Белый налет или белые точки на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении мороженого.
Cогласно техрегламенту, молока должно быть более 40 процентов, остальное — немолочная часть, за исключением растительных жиров, отмечает РИА Новости. Если количество растительных жиров достигает 100% - то это уже не мороженое, а «десерт замороженный».
Как отмечается на сайте организации, мороженое должно иметь равномерный цвет. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем цвет желтее. В том случае, если цвет мороженого с добавками неравномерный, это может говорить о том, что на производстве его плохо перемешали.
Эксперты также советуют обращать внимание на глазурь, сообщает «Мир». Она не должна излишне крошиться или быть липкой. Белый налет или белые точки на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении мороженого.
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