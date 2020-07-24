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Кирилл лишил сана мятежного схиигумена Сергия

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#сан #церковь #мятеж
Кирилл лишил сана мятежного схиигумена Сергия

Решение о снятии с него церковного звания утверждено патриархом РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Об этом сообщается на сайте РПЦ.

- Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана, - говорится в сообщении.

Церковным судом "были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова)", отмечает ТАСС. Прекращение поминовения схиигуменом Сергием патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением епархиальный суд также квалифицировал как нарушение канонических норм.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как начал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Это и стало поводом для лишения его сана, напоминает РИА Новости.

Против схиигумена возбудили и административное дело о распространении недостоверной информации. В результате суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей. По второму административному делу — по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — Романову также назначили штраф в 18 тысяч рублей. Сам обвиняемый на суд не явился.
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#сан #церковь #мятеж

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