Происшествия

34 минуты назад

Подсудимый вынес из магазина две бутылки коньяка

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#грабеж
Подсудимый вынес из магазина две бутылки коньяка

И был осужден сразу за три преступления.

24 января житель села Чернава среди бела дня на глазах изумленной продавщицы вынес из магазина «Ельчанка» (в Измалково) две бутылки коньяка. В этот же день грабителя задержали. Им оказался 38-летний инвалид III группы, который уже успел употребить одну поллитровку.

Мужчина моментально раскаялся в содеянном и отдал полицейским вторую бутылку коньяка. Стражи правопорядка тут же выяснили, что попавший под обвинение в грабеже инвалид уже находится под судом по обвинению в краже и хранении наркотиков. Свой первый приговор - 3 года и три месяца - он получил в феврале, а на прошлой неделе с учетом этой судимости Елецкий районный суд накинул ему за вынос коньяка мимо кассы еще год лишения свободы. По совокупности приговоров осужденный проведет в ИК общего режима следующие три с половиной года своей жизни.

Примечательно, что в апреле прошлого года тот же Елецкий районный суд за хранение наркотиков уже осудил этого мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.


фото: fb.ru
354
#грабеж

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