Происшествия

сегодня, 09:02

50-летний липчанин увидел заведенный трактор и вволю на нем накатался

4 1564
#трактор
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50-летний липчанин увидел заведенный трактор и вволю на нем накатался

Теперь мужчину обвиняют в угоне.

14 мая в Усманском районе угнали трактор. Как пояснил полицейским 48-летний тракторист, он зашел в магазин, оставив мотор трактора не выключенным.

- Этим воспользовался проходивший мимо мужчина, решивший покататься на тракторе. Накатавшись вволю и испугавшись ответственности, он бросил трактор в лесополосе, прихватив из кабины сотовый телефон водителя, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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Полицейские сумели найти угнанный трактор и задержать подозреваемого в угоне. Им оказался 50-летний житель Липецка.

В отношении липчанина возбуждено уголовное дело. 
4 1564
#трактор
2

Комментарии (4)

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12

34 минуты назад
какая свежая новость !!... :)))
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Мужик

44 минуты назад
Прокат нас петрушка на тракторе
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123

58 минут назад
Город 48 ,что такое онтрактор ?
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Animal planet

сегодня, 09:13
Город 48,когда я читаю ваши заголовки,я так умиляюсь,что мне хочется обнять и плакать. :))) А что такое онтрактор,где можно посмотреть как он вообще выглядит???
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