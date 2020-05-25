50-летний липчанин увидел заведенный трактор и вволю на нем накатался

Теперь мужчину обвиняют в угоне.

14 мая в Усманском районе угнали трактор. Как пояснил полицейским 48-летний тракторист, он зашел в магазин, оставив мотор трактора не выключенным.- Этим воспользовался проходивший мимо мужчина, решивший покататься на тракторе. Накатавшись вволю и испугавшись ответственности, он бросил трактор в лесополосе, прихватив из кабины сотовый телефон водителя, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.Полицейские сумели найти угнанный трактор и задержать подозреваемого в угоне. Им оказался 50-летний житель Липецка.В отношении липчанина возбуждено уголовное дело.