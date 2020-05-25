Происшествия
сегодня, 09:02
50-летний липчанин увидел заведенный трактор и вволю на нем накатался
Теперь мужчину обвиняют в угоне.
14 мая в Усманском районе угнали трактор. Как пояснил полицейским 48-летний тракторист, он зашел в магазин, оставив мотор трактора не выключенным.
- Этим воспользовался проходивший мимо мужчина, решивший покататься на тракторе. Накатавшись вволю и испугавшись ответственности, он бросил трактор в лесополосе, прихватив из кабины сотовый телефон водителя, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Полицейские сумели найти угнанный трактор и задержать подозреваемого в угоне. Им оказался 50-летний житель Липецка.
В отношении липчанина возбуждено уголовное дело.
- Этим воспользовался проходивший мимо мужчина, решивший покататься на тракторе. Накатавшись вволю и испугавшись ответственности, он бросил трактор в лесополосе, прихватив из кабины сотовый телефон водителя, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Полицейские сумели найти угнанный трактор и задержать подозреваемого в угоне. Им оказался 50-летний житель Липецка.
В отношении липчанина возбуждено уголовное дело.
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Мужик
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