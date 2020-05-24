Происшествия
49 минут назад
«Подбежал сзади и ударил ножом в поясницу»
2 1949
Липчанка ищет свидетелей шокирующего нападения в Липецке.
Липчанка Галина Котельникова разыскивает свидетелей и владельцев видеорегистраторов, которые могли стать очевидцами нападения на мужчину 22 мая.
По словам женщины, это произошло вечером с 19:45 по 20:00 в на пешеходном переходе на улице Космонавтов напротив остановки «11-й микрорайон».
- Когда все пошли на зеленый свет, как говорят очевидцы, кто-то подбежал и ударил его ножом в поясницу, - рассказывает липчанка. - Поэтому сейчас ищем владельцев регистраторов, может кто-то записал произошедшее.
По словам женщины, это произошло вечером с 19:45 по 20:00 в на пешеходном переходе на улице Космонавтов напротив остановки «11-й микрорайон».
- Когда все пошли на зеленый свет, как говорят очевидцы, кто-то подбежал и ударил его ножом в поясницу, - рассказывает липчанка. - Поэтому сейчас ищем владельцев регистраторов, может кто-то записал произошедшее.
2 1949
Animal planet.
Ник