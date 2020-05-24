Происшествия

49 минут назад

«Подбежал сзади и ударил ножом в поясницу»

2 1949
#нападение #нож
5
«Подбежал сзади и ударил ножом в поясницу»

Липчанка ищет свидетелей шокирующего нападения в Липецке.

Липчанка Галина Котельникова разыскивает свидетелей и владельцев видеорегистраторов, которые могли стать очевидцами нападения на мужчину 22 мая.

По словам женщины, это произошло вечером с 19:45 по 20:00 в на пешеходном переходе на улице Космонавтов напротив остановки «11-й микрорайон».

- Когда все пошли на зеленый свет, как говорят очевидцы, кто-то подбежал и ударил его ножом в поясницу, - рассказывает липчанка. - Поэтому сейчас ищем владельцев регистраторов, может кто-то записал произошедшее.
2 1949
#нападение #нож
5

Комментарии (2)

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Animal planet.

5 минут назад
11 стал не район,а треш.
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Ник

26 минут назад
ЧТО то неладное творится в нашем городе. Да и вообще в стране
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