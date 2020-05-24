В Липецке сгорела иномарка и садовый дом

24 мая пожарные дважды реагировали на возгорания в садоводствах Липецка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Первый выезд одно отделение пожарных свершило в СНТ «Кооператор». Там около 01.30 загорелась «Шкода Фабиа». Огонь успел повредить сгораемые узлы и салон автомобиля.А утром, в 8.25 загорелся садовый домик в СНТ «Монтажник». На вызов приехало одно отделение пожарных. Возгорание было ликвидировано, огонь прошел площадь в 12 квадратных метров.