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В Липецке сгорела иномарка и садовый дом

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#пожар #МЧС
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В Липецке сгорела иномарка и садовый дом

24 мая пожарные дважды реагировали на возгорания в садоводствах Липецка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

Первый выезд одно отделение пожарных свершило в СНТ «Кооператор». Там около 01.30 загорелась «Шкода Фабиа». Огонь успел повредить сгораемые узлы и салон автомобиля.

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А утром, в 8.25 загорелся садовый домик в СНТ «Монтажник». На вызов приехало одно отделение пожарных. Возгорание было ликвидировано, огонь прошел площадь в 12 квадратных метров.
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#пожар #МЧС
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