Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов

Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову сначала разобраться, что он говорил, а уж после кропать «стишки». Речь идёт о высказывании продюсера насчёт «чудовищного положения» артистов из-за пандемии, за что Шнуров его высмеял, передает News.ru.

Музыкант не только посмеялся над «бедственным» положением Пригожина, но даже пообещал передать ему сосиски. На это Пригожин уточнил, что его слова «вырваны из контекста», и говорил он обо всех людях творческих профессий: танцорах, музыкантах, артистах театра, кино и цирка. Они посвятили себя творчеству и других навыков зарабатывания денег у них нет.

«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», — обратился Пригожин к Шнурову в Instagram.

И теперь музыканту, который устремился в политику, следовало бы позаботиться о тех бывших коллегах, которые ещё не успели забраться на музыкальный Олимп, считает продюсер.

«Ты прекрасно знаешь, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить. Они не дают нужного контакта, который ждут артисты и зрители. Сегодня страдают все», — заключил Пригожин.

Ранее Сергей Шнуров посмеялся над продюсером Иосифом Пригожиным из-за высказываний о бедственном положении артистов в период пандемии, сообщает 125region.ru



