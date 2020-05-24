сегодня, 10:06
В Башкирии спасли 7-летнего ребёнка-маугли
В Салавате лишили родительских прав нерадивую мать. Женщина совершенно не заботилась о 7-летнем сыне, не воспитывала и не ухаживала. Администрация городского округа подала в суд на безответственную родительницу.
Мать ребёнка нигде не работает и часто выпивает. С заявлением суда женщина не согласилась, отметив, что привела квартиру в полный порядок. Однако суд лишил нерадивую мать родительских прав и обязал выплачивать на ребёнка алименты, сообщает bash.news