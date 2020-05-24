Липецкие автоинспекторы проверят безопасность перевозки детей

Инспекторы ДПС с 25 по 27 мая проведут массовые проверки по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Места проверок приближены к детским дошкольным образовательным учреждениям, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

По статистике, за четыре месяца этого года в авариях на территории Липецкой области пострадали 46 детей и подростков в возрасте до 16 лет. Более шестидесяти процентов от общего числа пострадавших получили травмы будучи пассажирами.

Дети-пассажиры, не имея возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге, являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, безопасность которых полностью зависит от взрослых.

В ДТП дети страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры. При этом штатные системы безопасности автомобилей за редким исключением не рассчитаны на защиту детей-пассажиров. Поэтому при перевозке малышей обязательным является использование детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что родители должны не забывать пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности – тысяча рублей для водителя и 500 рублей – для пассажира.