Липецкие предприниматели обсудили проблемы перезапуска бизнеса из-за пандемии

Как быстро удается липецким предпринимателям перезапустить бизнес с началом пандемических послаблений, с какими проблемами они столкнулись из-за долгого карантина, какие меры поддержки предлагают сегодня бизнесу и как адаптировать работу открывающихся предприятий к текущим условиям – эти вопросы обсудили власти и представители липецкого РСПП на круглом столе 21 мая. Встречу приурочили к предстоящему Дню российского предпринимательства – он отмечается 26 мая.

В круглом столе приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов, руководитель Федеральной налоговой службы РФ по Липецкой области Станислав Гусев, заместитель Председателя Правления - исполнительный директор РОР «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.В нынешнем году праздник предпринимателей оказался в прямом смысле со слезами на глазах, сказал, приветствуя участников круглого стола, бизнес-омбудсмен Липецкой области Александр Бабанов. Из-за общемировых ограничений и приостановки экономики даже работающие предприятия ощутили на себе всю «прелесть» пандемии – упавший спрос на продукцию или вообще его отсутствие, снижение оборотных средств, уменьшение рынков сбыта. «Сейчас предприятия открываются после вынужденного простоя, и важно максимально быстро перезапустить процессы и организовать их работу», - отметил Александр Бабанов.Предприятия оказались в очень сложной ситуации – это мнение разделяет заместитель Председателя Правления - исполнительный директор СППЛО - Ольга Митрохина. Шоковое падение спроса, уменьшение денежных потоков, нарушение логистических цепочек – на то, чтобы справиться с этими проблемами, потребуется время. Экономика меняется слишком быстро, надеяться на быстрый выход из кризиса не приходится. Некоторые эксперты предполагают, что восстановление экономики до докризисного уровня займет не меньше 2-3 лет.Сейчас на базе Липецкого отделения РСПП действует рабочая группа, которая проводит мониторинг и анализ эффективности действующих мер поддержки предпринимателей, барьеры: способы их преодоления.«На сегодняшний день Липецкая область несет значительные потери бюджета в связи с коронавирусной инфекцией» - прокомментировал Дмитрий Аверов.Предпринимателей интересовали особенности работы в новых реалиях и меры поддержки. Например, как получить субсидию компании из отрасли, которую признали пострадавшей, и которая смогла по итогам апреля сохранить рабочих, будет ли начисляться субсидия на работников, которые трудятся по совместительству, на что можно направить деньги.От пандемических ограничений страдают не только отдельные предприятия, кризис затрагивает всех – представителей этих компаний интересовало, можно ли получить отсрочку уплаты налогов на месяц-два, чтобы запустить продажу своей продукции и получить оборотные средства – в налоговой службе предложили обязательно обращаться за консультациями. «Мы, как и вы, заинтересованы в том, чтобы каждая работающая компания осталась на плаву, и в том, чтобы вы получили любую возможную поддержку», - добавил руководитель региональной налоговой службы Станислав Гусев.Праздник – не праздник без того, чтобы не отметить лучших. Круглый стол завершили приятной церемонией награждения представителей бизнеса, которую провели с учетом социального дистанцирования. Лучшими компаниями от Липецкого отделения РСПП стали - «За развитие инноваций»: ООО «Мехземстрой-Липецк», ООО «Металлургремонт СУ-1», «За социальную ответственность в период ограничений»: ООО «ОБО Беттерманн Производство», «За подготовку молодых рабочих кадров» - ООО «ДДР – Липецк», ООО «Промстрой Эксперт».